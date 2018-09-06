İşte IFA 2018'e Tanıtılan En İyi Televizyonlar

IFA 2018'de Samsung, Philips, LG ve Toshiba en yeni televiyonlarını tanıttı. İşte o televizyonlar ve sunduğu özellikler.

İşte IFA 2018'e tanıtılan en iyi televizyonlar

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