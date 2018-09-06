İşte IFA 2018'e Tanıtılan En İyi Televizyonlar
IFA 2018'de Samsung, Philips, LG ve Toshiba en yeni televiyonlarını tanıttı. İşte o televizyonlar ve sunduğu özellikler.
Her yıl Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Türketici Elekroniği Fuarı IFA, bu yıl da markaların büyük tanıtımlarına sahne oldu. Bizler de CHIP Online olarak fuardaki yerimizi aldık ve orada tanıtılan en yeni teknolojileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuarda pek çok alanda yeni modellere şahit olduk; ancak özellikle televizyon kategorisinde önemli tanıtımlar gerçekleşti. Zira teknoloji devleri bu yılki fuarda ilk 8K'lı televizyonlarını tanıttı.
Fuarda yer alan Samsung, Toshiba, Philips ve LG'nin tanıttığı yeni modellere şimdi daha yakından bakalım.
Samsung 8K Q900R QLED
Samsung'un 8K televizyonları bir süredir konuşuluyordu. Sonunda Güney Koreli şirket yeni 8K televizyonunu IFA 2018'de ziyaretçilere sundu. Samsung 8K Q900R QLED olarak isimlenen yeni televizyon, 4K'nın tam 4 katı çözünürlükle, 7680x4320 piksellik bir ekranla sahnelendi. QLED panellerinin başarısıyla öğünen Samsung, böylece portföye 8K'lı televizyonu da katmış oldu.
Samsung'un iddiasına göre, daha büyük ekranlar için tüketicilerden talep gelmeye devam ediyor. Bu nedenle 8K'lı televizyonu için 85 inç paneli uygun gören şirket, bu sayede yüksek çözünürlükten tam performans alınabileceğini söylüyor. Bunu hızlıca ele alacak olursak, 43 inç ekranlı 4K bir ekranda alınan performansın optimum olduğunu düşündüğümüzde, 8K çözünürlüğün de 85 inç için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak seride elbette yalnızca 85 inç model bulunmuyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar bu televizyonu 65", 75" ve 82" olarak da tercih edebilecekler.
HDR10+ teknolojisine dayalı olan Samsung 8K Q900R QLED, ayrıca 8K Yapay Zeka Video Ölçeklemesi özelliğiyle de dikkat çekiğyor. Evet, artık yapay zeka hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Televizyonda kullanılan yapay zeka ise, görüntülenen içeriğin çözünürlüğünü orijinal formattan tamamen bağımsız olarak 8K kalitesine çıkartabiliyor.
Televizyonla ilgili önemli bir diğer bilgi ise, televizyonun 4000 nit parlaklığa ulaşabilmesi. Böylece anlaşılan o ki, evde bu televizyon karşısında film izlemek fazlasıyla keyifli olacak.
LG 8K 88 inç OLED
Güney Koreli bir diğer ekran üreticisi LG de elbette IFA 2018'de yeni 8K televizyonunu tanıtmaktan geri durmadı. Samsung'un 8K QLED hamlesine karşılık olarak gelen LG 8K OLED televizyon, 88 inç boyutunda ekranıyla ilgi görüyor.
LG 8K 88 inç OLED'in çıkış noktalarından biri elbette televizyonun OLED panelden ötürü daha iyi bir görüntü sunduğu oluyor. Ayrıca Samsung'un modeline kıyasla daha geniş bir görüntüleme açısı sunduğu iddiasında olan televizyon, tanıtım sırasında oynatılan 8K demoyla da oldukça ilgi gördü.
7680x4320 piksel çözünürlük sunan televizyon için ise henüz bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi yok. Bakalım bu televizyon ülkemize kaç lira bandından girecek.
Toshiba 65 inç 4K HDR LED
Elbette fuarda yalnızca 8K'lı televizyonlar tanıtılmadı. Yine yeni 4K'lı modelleri de fuarda gördük.Bunlardan biri de Toshiba tarafından geldi. Toshiba, yeni 65 inç boyutundaki 4K HDR LED televizyonunu fuarda sahneledi.
Toshiba'nın yeni OLED, 4K ve Full HD Smart televizyon ailesinin İngiltere ve Almanya'daki modellerinde yerleşik olaral Alexa desteği de bulunacak.
Toshiba'nın yeni televizyonu 65 inç 4K HDR LED, yalnızca 2.5mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. Televizyonda yer alan Bazooka adı verilen ve dahili subwoofer bulunduran hoparlörleri ise, ek bir ses sistemi almayı önleyecek gibi görünüyor.
Elbette her ne kadar Toshiba yeni 4K modelleriyle öne çıkmış olsa da, 8K destekli konsept televizyonunu kısaca da olsa göstermeyi de atlamadı.
Philips OLED + 903
Uzunca bir süredir televizyon kategorisindeki yarışta geriye düşen Philips'i de bu fuarda iyi bir modelle görmek harika oldu doğrusu. Philips, bu yıl IFA 2018'de tanıttığı OLED + 903 modeliyle, ses uzmanları Bowers & Wilkins ile iş birliğine gitmiş ve ortaya güzel bir model çıkartmış.
Philips'in ikinci nesil P5 görüntü işleme motoru ve 3 taraflı Ambilight teknolojisi ile donatılan Philips OLED + 903, OLED panele sahip. HDR10+ desteği bulunan televizyonda, işletim sistemi olarak Android Nougat görüyoruz. Ancak Philips yetkilileri, işletim sisteminin kısa bir süre içinde Android Oreo'ya güncelleneceğinin sözünü veriyorlar.
Ekim ayında 55 inç ve 65 inç modellerle raflarda olacak olan Philips OLED + 903, görüntü anlamında etkileyici görünüyor. Elbette televizyon hakkındaki son sözümüzü ofisimizde ağırladıktan sonra söyleyeceğiz.
Ercan Uğurlu
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