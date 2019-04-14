İşte Işın İzleme Destekleyecek NVIDIA GTX Kartlar!
NVIDIA'nın Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisi GTX ekran kartlarına da geldi. Peki, bu özellikten hangi GTX ekran kartları faydalanabiliyor?
- Ercan Uğurlu
NVIDIA, kısa bir süre önce GeForce RTX ekran kartlarıyla beraber yeni Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisini de duyurmuştu. GeForce RTX ekran kartlarıyla oyunlara ışın izleme özelliği getiren Ray Tracing, böylece oyun atmosferini güçlendirmesiyle fark yaratıyor.
Bilindiği gibi AMD tarafında da bu konu üzerinde çalışmalar mevcut, ancak NVIDIA, AMD bu konuda bir hamle yapana kadar Ray Tracing deneyimini daha fazla NVIDIA kullanıcısı ile buluşturma peşinde. Bu noktada da Ray Tracing kapsamını genişletme kararı alan NVIDIA, RTX ekran kartlarının yanı sıra şimdi bu özelliği GeForce GTX ekran kartlarına da sundu. Peki, bu teknolojiden ilk olarak hangi GTX ekran kartları faydalanabiliyor?
GeForce Game Ready 425.31 sürücüsünü yayınlayan NVIDIA, bu yazılım güncellemesi ile beraber DirectX Ray Tracihg (DXR) desteğini GeForce FTX 1660 Ti ve GTX 1660 ekran kartları başta olmak üzere, diğer kartlarına da sundu. Böylece DXR desteği gösterecek kartlar arasında GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070 ve GTX 1060 (6GB) yer alacak. Elbette ayrıca Titan X ve Titan Xp de DXR desteği gösteriyor. Eğer bu ekran kartlarından birine sahipseniz, NVIDIA'nın yeni Game Ready güncellemesini indirerek Ray Tracing desteğine kavuşabilirsiniz.
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