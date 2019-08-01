İşte LG G8s ThinQ'nun Özellikleri ve Fiyatı
LG G Serisine eklenen son model olan LG G8sThinQ'nun özellikleri ve fiyatı, Türkiye lansmanı ile birlikte netleşti!
LG G serisinin son üyesi olan G8sThinQ, MWC 2019'da resmi olarak duyurulmuştu. Ve nihayet ülkemizde de tüketicilerle buluşuyor. Türkiye lansmanı gerçekleştirilen telefon Ağustos ayının üçüncü haftasında raflarda olacak; fiyatının ise 7.000 TL seviyesinde olması bekleniyor.
LG, bu modelinde, amiral gemisi LG G8ThinQ'da öne çıkan özelliklerin ve teknolojilerinin çoğunu, tüketicilerin yönlendirmelerine göre yeniden tasarlamış.
Bir İlk: Z Kamera
LG G8sThinQ, ilk kez piyasaya sürülen "Z Kamera"ya sahip. Z Kamera, kullanıcılara uygun ve güvenli bir biyometrik tanıma seçeneği sunmak için Uçuş Zamanı (Time-of-Flight / ToF) sensör teknolojisini kullanıyor. LG G8sThinQ'nun "Hand ID (El Tanıma) Özelliği"nde ise; Z Kamera'nın kızıl ötesi ışıkla tarama avantajından faydalanılarak, her kullanıcının bir birinden farklı olan damar dolaşım sistemi taranıyor. Böylelikle, kullanıcıların karanlıkta bile telefon kilitlerini sadece bir dokunuşla açmaları sağlanıyor. Aynı teknoloji, Z Kamera'nın yüz hatlarını ve özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek için kızılötesi ışık ve 3B nokta bulutları kullanmasıyla da ortaya çıkıyor. Bu özelliği ile LG G8sThinQ, son derece hızlı ve doğru bir şekilde "Yüz Tanıma" sistemini devreye sokabiliyor. Z Kamerayı kullanan üçüncü bir özellik de, kullanıcıların ekrana dokunmadan çeşitli eylemler gerçekleştirmelerini sağlayan dokunmatik bir komut ara yüzü olan Air Motion.
Geniş açılı lense sahip üç mercekli kamera kurulumu sunan ilk akıllı telefon üreticisi LG, bu tasarımını LG G8sThinQ ile sürdürüyor. LG G8sThinQ'nun 137°'de bugüne kadarki en geniş görüş alanına sahip kamerası, kullanıcıların herhangi bir gecikme veya renk bozulması olmadan yakınlaştırma özelliğinden faydalanmalarını sağlıyor.
Cihaz, ön taraftaysa, standart bir objektif ve kullanıcıların selfie çekme keyiflerini artırmaya yardımcı olmak amacıyla "Portre" ve "Spot Işığı" gibi özellikleri destekleyen Z Kamerayı kullanıyor. Z Kamera'ya mesafeleri hızlı bir şekilde ölçme yeteneğinin eklenmesi, kullanıcıların daha derin ve gerçekçi portreler oluşturmalarına yardımcı oluyor. Spot Işığı ise, kullanıcının yüz şeklini algılıyor ve öz çekimlere profesyonel bir kalite ve etkileyici bir görünüm kazandırmak amacıyla stüdyo aydınlatmasını taklit ediyor.
Video Derinlik Kontrolü özelliğiyle çekilen videolarda, ana temayı, yumuşak ve bulanık bir arka plana keskin bir şekilde odaklamak amacıyla, bokeh efektinden yararlanıyor Titreyen videolardan sıkılan kullanıcılar için ise, LG G8sThinQ pürüzsüz ve net bir görüntü sağlayan sabit kameraya sahip.
Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform ve 6,2 inç FHD + FullVision OLED ekrana (2248 x 1080) sahip olan LG G8sThinQ, ayrıca LG'nin zengin, dokulu bir performans ve etkileyici bir surround ses sağlayan stereo hoparlörlerle donatılmış. LG G8sThinQ 3.5mm kulaklık girişi ve DAC dahil olmak üzere, şirketin ses mükemmelliği konusundaki geleneğini devam ettiriyor.
LG G8sThinQ'nun tasarımı ise tamamen Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'daki kullanıcıların tercihlerine göre yapıldı. Ergonomik yapısıyla tek elle kullanım kolaylığı sağlayan ürün, sade bir şıklık sunuyor. LG G8sThinQ, 2.5D Corning Gorilla Glass ile tamamlanan, hem güçlü, hem de sofistike olan ve rahat bir tutuş garanti eden cilalı, kusursuz bir yüzeye sahip. 6G RAM, 128GB saklama alanı, MIL-STD 810G uyumluluk ve IP68 su ve toza dayanıklılığı bulunan LG G8sThinQ'nun aynalı siyah, aynalı mavi ve aynalı beyaz olmak üzere üç göz alıcı rengi bulunuyor.
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