İşte LG G8X ThinQ Fiyatı ve Satış Tarihi!
LG'nin beklenen yeni canavar telefonu LG G8X ThinQ, çift ekranıyla birlikte satışa çıkıyor. İşte fiyatı ve özellikleri!
- Ercan Uğurlu
LG'nin bir süredir merakla piyasaya çıkması beklenen telefonu G8X ThinQ, çok yakında raflardaki yerini alacak. Özellikle katlanabilir ekran tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken G8X ThinQ, ikinci ekran olan Dual Screen modülüyle beraber Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok pazarda eş zamanlı olarak satışa girecek.
Yapılan resmi açıklamaya göre LG G8X ThinQ, 25 Ekim'den itibaren ABD'de ön siparişe açılacak. LG G8X ThinQ için belirlenen resmi fiyat ise 699 Dolar. Bu fiyata LG'nin Dual Screen modülü de dahil. Telefona çift ekran özelliği kazandıran bu modülün ayrı olarak satın alınmaması sevindirici.
LG G8X ThinQ, ABD'nin arkasından pek çok ülkede daha satışa sunulacak. Bunlar arasında Brezilya, Almanya, Japonya, İspanya, Meksika ve Türkiye'yer alıyor.
LG G8X ThinQ'nun Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın