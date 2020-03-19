İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun!

Nintendo, 2020'de Nintendo Switch'e gelen çok çeşitli indie oyunlarını açıkladı.

İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun!

Nintendo, 2020'de Nintendo Switch'e gelen çok çeşitli indie oyunlarını açıkladı. Listede Blue Fire gibi original platformlar; Baldo gibi action-RPGler; No Man's Sky yaratıcısı Hello Games'den The Last Campfire; PixelJunk Eden 2 ve Exit the Gungeon gibi devam oyunları bulunuyor.

İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun ve Çıkış Tarihleri!

Exit the Gungeon

17 Mart 2020

The Last Campfire

2020 Yazı

Blue Fire

2020 Yazı

Baldo

2020 Yazı

I Am Dead

2020

B.ARK

2020 Sonu

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1

2020 Yazı

Summer in Mara

2020 Baharı

Quantum League

2020 Sonu

The Good Life

2020

PixelJunk Eden 2

2020 Yazı

Faeria

2020 Baharı

Eldest Souls

2020 Yazı

Blair Witch

2020 Yazı

Ghost of a Tale

2020 Baharı

Sky: Children of the Light

2020 Yazı

Sky Racket

17 Mart 2020

Superliminal

2020 Yazı

Wingspan

2020 Baharı

Dicey Dungeons

2020

Bounty Battle

2020 Yazı

Moving Out

28 Nisan
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