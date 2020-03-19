Nintendo, 2020'de Nintendo Switch'e gelen çok çeşitli indie oyunlarını açıkladı. Listede Blue Fire gibi original platformlar; Baldo gibi action-RPGler; No Man's Sky yaratıcısı Hello Games'den The Last Campfire; PixelJunk Eden 2 ve Exit the Gungeon gibi devam oyunları bulunuyor.
İşte Nintendo Switch'e Çıkacak Yeni 22 Oyun ve Çıkış Tarihleri!
|
Exit the Gungeon
|
17 Mart 2020
|
The Last Campfire
|
2020 Yazı
|
Blue Fire
|
2020 Yazı
|
Baldo
|
2020 Yazı
|
I Am Dead
|
2020
|
B.ARK
|
2020 Sonu
|
Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1
|
2020 Yazı
|
Summer in Mara
|
2020 Baharı
|
Quantum League
|
2020 Sonu
|
The Good Life
|
2020
|
PixelJunk Eden 2
|
2020 Yazı
|
Faeria
|
2020 Baharı
|
Eldest Souls
|
2020 Yazı
|
Blair Witch
|
2020 Yazı
|
Ghost of a Tale
|
2020 Baharı
|
Sky: Children of the Light
|
2020 Yazı
|
Sky Racket
|
17 Mart 2020
|
Superliminal
|
2020 Yazı
|
Wingspan
|
2020 Baharı
|
Dicey Dungeons
|
2020
|
Bounty Battle
|
2020 Yazı
|
Moving Out
|
28 Nisan
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