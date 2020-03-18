Bu Hastanede Corona Virüs Bakımını Robotlar Yapıyor.

Bu akıllı hastanede Corona virüs salgınından dolayı karantinaya alınan hastalara robotlar bakıyor.

  • Ercan Uğurlu
Bu Hastanede Koronavirüs Bakımını Robotlar Yapıyor

Bir hastane düşünün ki, tamamen robotlar tarafından kontrol ediliyor, içerideki tüm hastaların bakımı robotlar tarafından yapılıyor, hastalara ilaçlar robotlar tarafından veriliyor, tesis dezenfeksiyonu yine bu robotlar tarafından gerçekleştiriliyor, hatta bu robotlar, hastaları eğlendirmek için de görev alıyor.

Korona virüsün odak noktası Wuhan'da bir akıllı hastanede korona virüse karşı robot uygulaması başlamış durumda. Pekin merkezli, robotlar için bulut tabanlı sistemler geliştiren SoftBank'ın bir bulut şirketi olan Cloud Minds Techology tarafından geliştirilen robotlar göreve başlamış. China Mobile ve Wuhan Wuchang Hastanesi ile ortaklaşa bakım evine dönüştürülen spor merkezinde başlatılan uygulama ile her şey robotlar tarafından sağlanıyor.

Sağlık tesisinde; 5G ile sıcaklık ölçüm cihazları ile ateş semptomları saptaması yapılıyor, akıllı bilezikler ve halkalar ile hastaların temel yaşam fonksiyonları ile kan seviyeleri anlık olarak ölçülüyor, enfekte olan kişilerin ilaçları ve bakımları robotlar tarafından sağlanıyor. Öte yandan tesiste karantinaya alınan hastaları eğlendirmek için de robotlar rol alıyor, robotlar hastaların moralini yüksek tutmak için robo-dans gösterileri yapıyor.

Hastane 7 Mart Cumartesi günü açıldı ve şu an 12 robot takımı bu hastanede görev alıyor. CloudMind CEO'su ve Kurucusu Bill Huang, hastanede görev alan robotlar için, "robotlar hastalık taşımaz ve kolayca dezenfekte edilebilir," derken, uygulamanın gelecekte ağını genişleteceği de düşünülüyor.

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