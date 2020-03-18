Netflix Party ile Aynı Anda Netlfix İzleyin

Netflix içeriklerini uzaktan, aynı anda arkadaşlarınızla birlikte izlemek için yeni yol: Netflix Party hizmete girdi.

Netflix Party ile Aynı Anda Netlfix İzleyin

Netflix'te arkadaşlarınızla aynı anda film veya dizi izlemenizi sağlayan Netflix Party kullanıma açıldı.

Resmi bir işlev olmayan Netflix Party, bir Chrome eklentisi olarak geliyor ve videoları uzaktan aynı anda izlemenize izin verirken, aynı anda arkadaşlarınızla mesajlaşmanıza olanak tanıyor. Bir filmi eş zamanlı olarak izlemek, filmi arkadaşlarınızla aynı anda bitireceğiniz anlamına geliyor. Bu sayede ilginizi çeken bir sahnede, grup sohbetinde bir şeyler yazdığınızda aynı dakika ve saniyede olduğunuzdan, arkadaşlarınız ne hakkında konuştuğunuzu anlamakta zorluk çekmiyor.

Patreon'dan destek toplayan eklenti, web tarayıcınıza kolayca eklenebiliyor. Ancak buradan tahmin edeceğiniz üzere eklenti, yalnızca Google Chrome ile çalışıyor. Safari, Firefox ve Microsoft Edge, henüz aynı eklentiye sahip değil.

Benzer işlevler daha önce de sunulmuştu ancak Netflix Party, bir tarayıcı eklentisi olduğu için daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir. Şu sıralar salgından dolayı arkadaşlarınızla virüs transferinden endişe duyuyorsanız, Netflix Party ile uzaktan film izlemek keyifli olabilir.

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