İşte Oyuncuların Hız İhtiyacını Karşılayan Çözümler

Acer, Nitro 50 Serisi bilgisayarlar 9. Nesil Intel Core i7 veya AMD Ryzen 7 işlemci modellerine kadar işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 1660Ti modeline kadar GPU'larla donatıldı. Yoğun grafik işlemi gerektiren görevlerin üstesinden gelebilen Nitro 50 Serisi, kullanıcılara üst seviye oyun performansı vadediyor.
1 TB'a kadar sabit disk ve 512 GB'ye kadar SSD ile geniş depolama alanı sunan seride, 32 GB'ye varan yüksek performanslı ve düşük güç tüketen DDR4 bellek ile sunumlar ve videolar sorunsuzca görüntülenebilirken kullanıcılar daha hızlı çalışma imkanı buluyor.
Creative Sound BlasterX 360° ile efektler ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak ses kontrolüyle üstün ses kalitesi sağlıyor. Nitro 50 serisinin zırha benzeyen köşeli kasası ve ön tarafta yer alan kırmızı LED aydınlatması ise etkileyici bir görünüm oluşturuyor.
Nitro 50 masaüstü bilgisayarlar ayrıca, Realtek Dragon LAN ile oyun, internette gezinme ve yayın için ağ hızını optimize ediyor. Nitro 50 masaüstü bilgisayarları, Acer Nitro VG0 monitörlerle birlikte kullanarak etkileyici bir eğlence atmosferi oluşturmak veya oyun deneyimini göz alıcı bir hale dönüştürmek mümkün.
Nitro VG0 Serisi Monitörler
AMD Radeon FreeSync özellikli bu yeni IPS monitörler, 1 ms'ye kadar ulaşan ultra hızlı Visual Response Boost (VRB) tepki süresi ile uygun fiyata akıcı oyun deneyimi sunarak oyuncuların hız ihtiyacını karşılıyor. Acer Nitro VG0 serisi gerçekçi renkler sunan 27, 24,5, 23,8 ve 21,5 inç panel ve Full HD çözünürlüğe sahip.
AMD Radeon™ FreeSync1 özelliğine sahip Nitro monitörlerin oluşturduğu kareler, ekran yırtılmasını ortadan kaldırmak ve gecikme sürelerini azaltmak için ekran kartının kareleriyle senkronize ediliyor. Böylece akıcı oyun deneyimi elde edilmiş oluyor. Visual Response Boost™ (VRB) ise hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltarak 1 ms tepki süresi ve 75 Hz yenileme hızı etkisi oluşturuyor. 6 yönlü renk ayarı sayesinde kullanıcılar, oynadıkları oyuna en uygun renk, ton ve doygunluk seviyesini belirleyebiliyor. Dahili siyah artırma özelliği ise oyuncuların 11 farklı siyah düzeyi seçeneği arasından tercih yapıp görsel avantaj elde ederek düşmanlarını kolayca bulmalarını, saklanmalarını veya yarış pistinde virajları alabilmelerini sağlıyor.
Ürünlerde yer alan Acer Game Mode, içeriğin türüne göre görüntüleri optimize etmeyi sağlayan önceden belirlenmiş sekiz adet ekran modu içeriyor. Ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema modları bulunuyor. Bu ayarlara kısayol tuşu veya Ekran Menüsü içindeki ayarlardan kolayca erişilebiliyor.
Flickerless, BlueLightShield, ComfyView ve düşük karartma teknolojilerini içeren Acer VisionCare özelliği sayesinde uzun oyun maratonlarında izleme rahatlığı artıyor. VESA montajına uygun olan monitörler masa alanından tasarruf etmek için duvara asılabiliyor. Böylece oyun kontrolcülerine, farelere ve diğer cihazlara daha fazla yer kalıyor. ZeroFrame tasarım ise izleme alanını artırmasının yanı sıra birden fazla monitör kullanılan kurulumların neredeyse kusursuz olmasını sağlıyor.
Acer Nitro 50 ve Acer Nitro VG0 Fiyatı Ne Kadar?
Acer Nitro 50 (N50-110, N50-600) serisi oyun masaüstü bilgisayarları 3.899 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Acer Nitro VG0 (VG220Q, VG240Y, VG252QP, VG270, VG270K) oyuncu monitörleri 789 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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