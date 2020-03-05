Ancestor: Humankind Odyssey İnceleme

Sanırım yıllardır hep benzer türde oyunlar üretiliyor olmasından kaynaklı, son dönemlerde alışılmışın dışında oyun türlerine karşı arayışım ve ilgim daha çok arttı. Bu yüzden de Ancestor'u ilk duyduğum andan itibaren ilgiyle takip ediyordum. Bir Xbox oyuncusu olarak sabırla bekledim ve sonunda Ancestors konsollara da geldi. Konu, adından da anlaşılabileceği gibi evrim!
Gerçi evrim teorisinden eskisi kadar rahat bahsedemiyoruz ama en azından "Darwin'in teorisine göre tüm dünyadaki tüm canlılar farklı evrim süreçlerine tabidir" gibi bir cümle kurabiliyoruz. Ancestor: The Humankind Odyssey de işte tüm bu teorinin yaşandığı bir dünyayı gözlerimiz önüne sürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Dinozorlardan sonra, insanlardan önce
Ancestors: THO ile bugünkü halimizden çok, kabaca maymun halimize doğru geri gidiyoruz. Sabit bir ana karakterimiz yok. Daha doğrusu kontrol ettiğimiz her maymun ana karakterimiz olabiliyor. Maymunlar arasında genç ve yaşlıların farklı avantajları ve dezavantajları olsa da aslında ne olup bittiğini öğrenmek tamamen bize kalmış durumda. Oyun size hiç bir şekilde görev vermiyor ve yol göstermiyor. Oyundaki her şeyi deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor.
İlk başladığınızda bir maymun ne biliyorsa aynı bilgi düzeyine sahipsiniz. Çevrenizde neler olduğunu, nerede olduğunuzu, neyin zararlı neyin yararlı olduğunu bile kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Yanlış bir şey yediğinizde hasta oluyorsunuz ve neyin iyi geleceğini deneyip bulmak da yine size kalmış. Şanslı değilseniz ölüyorsunuz bu kadar basit. Ancak öğrendiğiniz şeyler DNA'nıza kaydolduğu için bir daha o hatayı yapmıyorsunuz.
Oyuna genel olarak baktığım zaman, açık dünya konseptine sahip bir hayatta kalma oyunu olduğunu söyleyebilirim. Maymun da olsak üç tane noktaya dikkat etmemiz gerekiyor; yemek, su ve uyku. Bu üç başlık için de oyunda herhangi bir "bar" bulunmuyor. Yani hemen her şeyi karakterimizin hal ve hareketlerinden tahmin etmemiz gerekiyor ki yapımcı ekip de tam olarak "Siz milyonlarca yıl önce yaşayan bir maymun olsanız, nasıl hayatta kalırdınız?" sorusunu kendimize sormamızı ve oyunda hayatta kalmamızı istiyor. Bu noktada yapacaklarımızın başında etrafımızı tanımak geliyor. Zaten tanımadığımız bir bölgeye girdiğimiz anda etraf kararıyor ve biz ilerledikçe daha acayip, yırtıcı gibi görünen siluetlerin ekranda belirdiğini görüyoruz. Bu da aslında bilinmeyen bir yerde bulunan o maymunun yaşadıklarını oyuncuya hissettirebilmek.
Oyunu konsolda oynamak daha kolay
Gamepad oynanışının açık ara daha iyi olduğu oyunda, ana tuş kombinasyonumuz Reflex, Sense, Intelligence ve Communication olarak dağıtılmış durumda. İlk yapmamız gereken Intelligence ile etrafımıza bakmak. Sense sayesinde de etrafımızdaki objeleri ve sesleri algılamaya çalışıyoruz. Dalından kopardığımız herhangi bir meyve ya da ağaç parçasından, yerde bulduğumuz taşa kadar hemen her şeyi anlamamız gerekiyor. Nitekim dış dünya bir hayli acımasız ve bu oyunda ölmek çok kolay!
Ancestors: THO'da üretim yapmak da mümkün; tabii biraz daha ilkel şekilde. Misal, ilk yapmamız gereken hareketlerden bir tanesi yatacak yer yapmak. Bunun için bir ağaç dalını keşfetmemiz ve bir miktar toplayıp aynı yere bırakarak yatacak bir yere dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii daha da önemlisi kabile ile iletişimde olmak. Bu bağ güçlendikçe, kabilenin de gelişim süresi artıyor.
Oyun hiç kolay değil ama çok eğlenceli
Kimse size yol göstermediği gibi herhangi bir detaylı haritanız da olmayacak. Hemen her şeyi yaparak öğrenecek, hiç tahmin etmediğiniz şekilde ölümler yaşayacaksınız. Size tavsiyem, olabildiğince ana ekipten ayrılmadan, kampınızın etrafında kendinizi ve kabilenizi geliştirebileceğiniz kadar geliştirebilmeniz. Ancestors: THO'e genel olarak baktığımızdaysa kesinlikle iddialı bir oyun denemesi olduğunu görüyoruz. Benzeri neredeyse bulunmayan, farklı bir yaklaşım ile karşımıza çıkmayı başarmış. Açık dünya konseptli daha önce görmediğiniz türde bir hayatta kalma oyunu arıyorsanız çok doğru bir seçenek.
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XONE / PS4 / PC
Panache Digital Games
https://ancestorsgame.com/en/
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