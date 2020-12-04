İşte Windows Hello Webcam'li 2 Yeni Philips Brilliance Monitör

Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, yüksek doğruluk ve netlikte muhteşem görüntü kalitesine, güç temini de sağlayan dahili bir USB C tipi kenetlenme istasyonuna ve Windows Hello™ yüz tanıma için gelişmiş sensörlerle donatılmış bir webcam'e sahip yeni Philips 326P1H (31.5"/80 cm) ve Philips 329P1H monitörlerini (31.5"/80 cm) piyasaya çıkartıyor. Bu monitörler, kesin, doğru rengin kritik önem taşıdığı yüksek performanslı monitörlere ihtiyaç duyan mimarlar, grafik tasarım profesyonelleri, finans operatörleri, mühendislik firmaları ve diğer kuruluşlar için ideal. Bu Philips monitörleri tüm profesyoneller için çözümler sunmakla beraber, evde günlük bilgisayar işleri için ve herkesin her türlü gereksinimini karşılamak için de güvenilir.
Her görev için bağlantı
Philips 326P1H ve Philips 329P1H monitörleri güç teminine (diz üstü bilgisayarınızı 90 W'a kadar doğrudan şarj edip güç sağlamanıza olanak veren) ve dört USB 3.2 girişine sahip dahili bir USB C tipi docking istasyonuna sahip. Klavye, fare ve RJ-45 Ethernet kablosu gibi çevre birimlerinizin hepsini doğrudan monitörün docking istasyonuna bağlayarak işinizi kolaylaştırın ve kolay, tek kablolu kenetlenmeyi mümkün kılan, ince, çevrilebilir USB-C konektörünün basitliğinin keyfini çıkartın. Bu özelliklerden özel hayatınızda da faydalanabilirsiniz, çünkü bu sayede en sevdiğiniz TV dizisini büyük formatlı, yüksek çözünürlüklü bir ekranda izleyebilirsiniz, bir yandan da veri iletimi yapabilir ve bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz. Gözler için ek bir hoşluk olarak da, bu monitörler çalışma alanınızı kesinlikle hiç olmadığı kadar düzenli hale getirecek. Philips 326P1H modeli de çoklu yüksek çözünürlüklü ekranları, ilk ekranınızdan kişisel bilgisayarınıza tek bir kablo kullanarak,fazladan kablo yayıntısı da olmadan, daisy chain (zincirleme) bağlantı ile bağlamanızı sağlayan DisplayPort çıkışına sahip.
Yüksek görüntü kalitesi ve görsel rahatlık
Ayrıntı, renk ve yüksek çözünürlük bu monitörler için kilit sözcükler. Philips 326P1H monitörü her ayrıntının görülmesini kolaylaştıran Quad HD (2560 x 1440 piksel) görüntülere sahip. Philips 329P1H ekran ise UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlük sayesinde, bütün farkı yaratan gerçek hayat gibi bir görüntüleme deneyimi sunuyor. İşte bu görsel özellikler geniş bir yelpazede yer alan profesyonel ihtiyaçlara verilebilecek kusursuz bir yanıt, hem de yalnızca 3D grafik uygulamalar için değil, aynı zamanda ayrıntılı hesap tabloları kullanan finans sektörü için de böyle. Monitörlerde size 178/178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açıları sunan bir IPS ekranı bulunuyor, böylece ekranı neredeyse her açıdan görüntülemek ve her zaman renk doğruluğuna sahip olmak mümkün. Bu monitörlerin, kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış olduğunun, onların üretkenliği ve esenliğinin odakta olduğununun bir başka kanıtı da, daha rahat görüntüleme için Flicker-Free teknolojisine ve gözleri yormayan üretkenlik için de LowBlue Moduna sahip olmaları. Üstelik, bu modeller uzun süren bilgisayar kullanımı nedeniyle oluşabilecek göz yorgunluğunu engelleyen TÜV Rheinland Eye Comfort standardını karşılar.
Bir öncelik olarak sürdürülebilirlik
Ayrıca, bu monitörlerde çevre dostu tasarımları sayesinde "yeşil" bir yan da var. Her ikisinde de kullanıcının ekranın karşısında olup olmadığını tespit eden ve ona göre kullanıcı uzaklaştığında monitörün parlaklığını otomatik olarak düşüren PowerSensor sensörü var, böylece enerji maliyetleri %80'e kadar tasarruf edilebiliyor. LightSensor ise minimal güç tüketimi ile mükemmel görüntü için ışık koşullarına bağlı olarak görüntünün parlaklığını ayarlıyor.
İki monitör de aynı zamanda RoHS standardlarına uygun, EnergyStar 8.0 ve EPEAT1 sertifikalı ve kurşun, cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddeleri hiç içermiyor. Ayrıca, ambalaj malzemeleri de %100 geri dönüşümlü.
Philips 326P1H monitörü Aralık başından itibaren 592 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden, Philips 329P1H monitörü ise Aralık sonundan itibaren 834 USD üretici tarafından tavsiye edilen fiyatından piyasada bulunabilecek.
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