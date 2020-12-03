Xbox Series X'e Benzeyen Bilgisayarda Yangın Tehlikesi Çıktı

Oyun bilgisayarı üreten şirketlerden NZXT, Xbox Series X'tan etkilenerek tasarladığı H1 bilgisayar kasalarının satışlarını durdurma kararı almış durumda. Bunun sebebi ise, bu kasaların potansiyel yangın tehlikesi yarattığının ortaya çıkması.
Evet, dış görünümüyle yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'i andıran bir bilgisayar kasası geliştiren NZXT markası, yine teknik kadro olarak da bu bilgisayarı güçlü özellikler donatmış ve adını da H1 olarak isimlendirmiş. Ancak kasa tasarımında yapılan teknik bir hata, yangına sebebiyet verebileceği endişesi ile NZXT'yi bu kasanın satışlarını durdurma ve satın alanlardan geri toplatma kararı almaya itmiş durumda.
Evet, tasarımıyla Xbox Series X'e benzeyen ancak yapılan teknik bir hata nedeniyle olası bir yangına sebebiyet verebileceği gerekçesiyle H1 bilgisayarlar satın alanlardan geri toplatılıyor. Sorunun kaynağı ise PCI Express kablosunu kasaya bağlayan bir çift vida. Bu sorun, H1 bilgisayarı satın alan bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıkmış.
Kullanıcı bilgisayarı çalıştırdıktan sonra kasada alevler çıktığını görmüş ve konuyu Reddit'e taşımış. Marka da hızlıca bir araştırma yaparak bu vidaların kısa devreye sebebiyet olabileceği açıklanmış ve PC'lerin satışını durdurma kararı almış. Öte yandan sorunu belirleyen şirket, H1'i kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılara bu sorunu nasıl ortadan kaldırabileceklerini anlatan ve sorunlu 2 vidayı nasıl değiştirebileceklerini gösteren bir onarım kiti de göndereceğini de açıklamış durumda.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın