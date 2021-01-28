İşte Yerli Sanal Etkinlik Platformu: Peopleinn Virtual Events

Pandemi döneminde hayatımızın birçok alanında değişikliklikler görülmeye başlandı. Alışverişlerimiz online'a, işlerimiz evlere taşındı. Arkadaşlarla olan görüşmelerimizi bile artık video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde online'a kayan bir diğer kategori ise etkinlikler oldu. Etkinliklerin artık sanal olarak gerçekleştiriliyor olması, toplulukların bir arada bulunmasının ciddi sorun teşkil ettiği bu dönemde, hayatın tüm olağanlığıyla devam etmesine de yardımcı olmaya devam ediyor.
Sanal etkinlikler alanında globalde faaliyet gösteren Hopin, Bevy, Run the World gibi girişimlerin yanı sıra artık ülkemizde de bu alanda aktif bir şekilde faaliyet gösteren girişimlerle karşılaşıyoruz. Peopleinn Virtual Events de bu girişimlerden biri.
Fiziksel olarak gerçekleştirilen etkinlikleri online'a taşıyor
25 yıldır etkinlik sektöründe birçok farklı organizasyonda isimlerini duyduğumuz Sevil Fesli ve Filiz Aral tarafından hayata geçirilen Peopleinn Virtual Events, teknolojik altyapısı ve etkinlik deneyimine sahip ekibi ile içinde bulunduğumuz pandemi döneminde firmalara yeni imkanlar sunuyor.
Fiziksel olarak gerçekleştirilen toplantıların ve organizasyonların online platformlara taşınması ile beraber yeni bir alan açıldı diyebiliriz. Buna bir çözüm olarak kurulan platform, hazır şablonlar yerine firmalara özel tasarlanan etkinlikler planlıyor. Dijital, sanal ve görsel çözümleri ile lansman, fuar, kongre, konser, konsept dönem toplantıları ve şirket çalışanlarına yönelik motivasyon etkinlikleri çerçevesinde hizmetleri olan Peopleinn Virtual Events'in ayrıca webinar ve canlı yayın imkanları da mevcut.
Amaç, firmaların işlerinden hem verim hem de keyif alması
Peopleinn'in kurucu ortağı Sevil Fesli, zor zamanların vizyon sahibi olanlar için aynı zamanda fırsatları yakaladığı zamanlar olduğunu ve bu yüzden gelecek planlarını yeni dünya düzenine taşıyarak bugüne kadar verdikleri hizmetleri, özel çözümleri ile digital dünyaya taşımayı hedeflediklerini söylüyor. Fesli, buradaki amaçlarının hizmet sundukları ve sunacakları firmalara işlerinden hem keyif hem de verim almalarını sağlamak olduğunu belirtiyor.
Tüm altyapı Peopleinn Virtual Events tarafından geliştirildi
İşlerine dijital dünyada devam eden birçok şirketle çalışan Peopleinn şirketlere, lansman, kongre, konser, sanal fuar, webinar, webcast, hybrid toplantılar, 2D ve 3D platform, greenbox, stüdyo çekimleri, canlı yayın gibi hizmetler sunuyor.
6 ay ön hazırlıktan sonra Ocak 2020'de hayata geçirilen Peopleinn, tüm altyapıyı ve teknolojiyi kendi geliştirdi. Şirket, kendi bünyesindeki etkinlik uzmanları, yazılım ekibi, dijital görsel tasarım ekibi, teknik ekip, çekim ve prodüksiyon ekibi ile kreatif tasarım ekibiyle hizmet veriyor. Şirket, bugüne kadar ortalama 14 etkinliğin gerçekleştirilmesine yardımcı olduğunun da altını çiziyor.
Peopleinn Virtual Events'i daha detaylı olarak veya @peopleinnvirtual instagram adresinden inceleyebilirsiniz.
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