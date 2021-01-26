Bir Dönemin Efsane Sitesi İçin Yolun Sonu Göründü

İnternetin erken dönemlerinde Tucows, yeni yazılımları bulmak ve indirmek için güvenilir bir yer olarak görülüyordu. Ancak günümüzde pek çok kişi, Microsoft ve Apple'ın sahip oldukları gibi, modern bir Uygulama Mağazası kullanmayı veya direkt olarak geliştiricilerin sitelerine gitmeyi tercih ediyor. Bu yüzden de Tucows, Tucows Downloads'u kapamaya karar verdi. Tucows CEO'su Elliot Noss'un söylediği üzere Tucows Downloads oldukça eski bir site ve "eski siteler hem bakım zorluğu ve hem de risk oluşturuyorlar."
Görünene göre ekip bir süredir bu kararı düşünmekteydi. Noss'un açıkladığına göre daha önce de sitenin kapatılması üzerine tartışılmıştı. Ancak sitenin geçmişi ve insanlarda uyandırdığı hisler, kararı almalarını zorlaştırmıştı. 2016 yılında firma, Tucows Downloads'u, eski bir para kaynağı yerine bir kamu hizmeti olarak görmeye karar verdi. İnternet sitesinin "bilanço sayfasına bakarken daha önemsiz" olduğunu kabul ederek sitedeki reklamlar kaldırıldı. Ancak görünene göre firma artık bu geçmişi geride bırakmaya hazır. Firma, bir domain kayıt görevlisi, domain isim satıcısı ve ABD'de bir internet hizmeti sağlayıcısı olan Ting'in arkasındaki firma olarak yeterince işe sahip.
Noss'un söylediğine göre Tucows Downloads sitesinin varlığını sürdürmek, insanları, işi ilerletecek çalışmalardan uzağa çekiyor. Eğer sitenin sizde özel bir yeri varsa, sitenin büyük bir kısmı Internet Archive'a aktarılmış durumda.
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