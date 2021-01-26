Bir Dönemin Efsane Sitesi İçin Yolun Sonu Göründü

Bir dönemin en çok kullanılan dosya ve yazılım indirme sitesi Tucows Downloads, yolun sonuna geldi. Efsane download sitesi kapanıyor! İşte detaylar

26 Ocak 2021 14:29

Levent Öztürk