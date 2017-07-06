iStock Sitesi Artık Türkçe!

Yeni güncelleme ile iStock'un kelime hazinesi, Türkçeyi destekleyecek şekilde geliştirildi.

iStock sitesi artık Türkçe!

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