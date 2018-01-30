iTunes'un Windows 10 UWP Uygulaması Çok Yakın!
iTunes'un geciken Windows 10 uygulaması, bu keşfe göre gerçeğe dönüşmeye çok yaklaştı!
Microsoft'un şu sıralar uygulama mağazasını evrensel Windows 10 uygulamalarıyla doldurmaya çalıştığını biliyoruz. Farkı cihazlara adapte olabilen bu uygulamalar, aynı zamanda Windows 10 S'te çalışan tek uygulama türü. iTunes'un Windows sürümünde yapılan değişiklikler ise programın Windows Store sürümünün neredeyse hazır olduğunu gösteriyor.
İtalyanca web sitesi Aggiornamenti Lumia'nın iTunes kodlarında keşfettiği ItunesUWP dosyası, iTunes'un evrensel uygulama sürümünün ipucunu veriyor. UWP bilindiği üzere "Universal Windows Platform" ibaresinin kısaltılmışı ve evrensel Windows 10 uygulamalarını tanımlamakta kullanılıyor.
Microsoft ve Apple, iTunes'un Windows Store'a geleceğinin sözünü geçen yaz vermeye başlamıştı. Uygulamanın 2017'nin sonunda yayınlanması amaçlanıyordu ancak iTunes gibi şişkin bir yazılımın UWP için kırpılması, beklenenden uzun sürdü.
iTunes'un Store sürümünün hangi işlevleri sunacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bu sürümde iTunes'un tam donanımlı sürümünün bazı özelliklerinin kırpılması muhtemel. Zaten uygulamanın Windows 10 S'te çalışabilmesi için hafiflemesi şart görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın