James Webb Uzay Teleskobu Nihayet Fırlatılıyor: Fırlatmayı Canlı İzleyin!

Yıllardır defalarca kez ertelenen büyük fırlatma bugün gerçekleştiriliyor. James Webb Uzay Teleskobu, Hubble'ın yerini almak için uzay yolculuğuna başlamak için hazır. Bu tarihi fırlatmayı canlı olarak izlemek için, haberimize göz atmanız yeterli...