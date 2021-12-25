James Webb Uzay Teleskobu Nihayet Fırlatılıyor: Fırlatmayı Canlı İzleyin!

20 yılı aşkın br süredir yörüngede görev yapan Hubble Uzay Teleskobu, nihayet emeklilik günlerine kavuşacak gibi görünüyor. Yerini alacak olan James Webb Uzay Teleskobu, eğer bir aksilik olmazsa, bugün Türkiye saati ile 15.20'de uzay yolculuğuna başlayacak.
Defalarca yaşanan ertelemeler, James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasını planlanandan çok daha öteye attı. İlk planlanan fırlatma tarihi 2007 idi. Ancak bu tarihi daha sonra önce 2016'ya, sonra da 2019'a ertelendi. 2007'den 2016'ya kadar yapılan büyük ertelemenin nedeni, 2005 yılında yapılan büyük tasarım değişikliği olmuştu.
Proje ilk olarak 1996 yılında Yeni Nesil Uzay Teleskobu adıyla başlamıştı ve o zamandan bu zamana oldukça zorlu bir yolculuk geçirdi. Ancak görülen o ki artık her şey hazır ve fırlatılmasına çok az bir zaman kaldı.
Fransız Guyanası'ndaki Kourou Uzay Üssü'nden yapılacak olan fırlatma sonrasında, James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngeye ulaşması 1 ay sürecek. Bu 1 ay sonrasında teleskop, evrenin uzak köşelerine kadar gözlem yapmak, uzak gezegenlerin atmosferlerini incelemek ve yaşam belirtileri aramak gibi görevler üstlenecek. NASA'dan Bill Nelson ise, James Webb Uzay Teleskobu'nun Evren içindeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacağını söylüyor.
James Webb'in Fırlatılmasını Canlı İzleyin
Bugün, Türkiye saati ile 15.20'de gerçekleşmesi beklenen fırlatma, eğer hava koşulları izin verirse ve teknik bir sorun yaşanmazsa, NASA tarafından canlı olarak yayınlanacak. Hemen aşağıdaki videoda, merakla beklenen fırlatmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.
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