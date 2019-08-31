Japon Devinden, "En Büyük" 8K LCD TV Geliyor!
Japon devi, en büyük 8K LCD TV'yi IFA 2019'da tüketicilerle buluşturacak. Peki, bu televizyon ne kadar büyük?
- Ercan Uğurlu
Birkaç gün içinde başlayacak olan IFA Berlin fuarı, yine her sene olduğu gibi önemli teknoloji şovlarına sahne olacak. Teknoloji devlerinin sahne alacağı fuarda, Sharp da televizyon teknolojisiyle yer alacak.
Gelen bilgilere göre Sharp, IFA 2019'da dünyanın en büyük 8K LCD TV'sini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Sharp'ın tasarladığı 8K LCD TV'nin boyutu ise tam 120 inç. Böylece bu boyutuyla şu an için üretilmiş dünyanın en büyük 8K LCD TV'si olacak olan televizyonda ayrıca 5G desteği de mevcut.
Sharp, 8K TV konusunda başından bu yana hep ilkleri üretiyor. Daha önce de dünyanın ilk 8K ürününü 2011 yılında pazara sunan Sharp, böylece yeni modeliyle de fuarda gerek basın gerek ziyaretçilerin ilgisini oldukça toplayacak gibi görünüyor.
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