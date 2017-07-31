Japon Oyunlarını Kimse Sevmiyor mu?

Teknoloji ile ilgili hemen her işte tepede yer alan Japonya, tek bir istisna hariç, oyunlar konusunda sınıfta mı kalıyor? İşte ilginç bir açıklama...

Japon oyunlarını kimse sevmiyor mu?

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