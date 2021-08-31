Japonlar'dan Ülkenin Meşhur Hızlı Trenlerine Çok Özel Bir Bölüm Geliyor!

Central Japan Railway Company isimli şirket, ticari müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ünlü hızlı trenleri için özel video konferans vagonları inşa ettiğini açıkladı.
Hızlı trenlerde halihazırda Wi-Fi zaten mevcut olsa da, yeni "S-Work" adı verilen vagonlarda müşterilerin daha fazla memnun kalacağı yönde 2 kat daha yüksek bağlantı hızları sunulabilecek. Böylece seyahat esnasında video konferans yapmak isteyen ticari müşterilerinin daha fazla memnuniyet sahibi olabilmesini amaçlayan Japon şirket, ayrıca müşterilerinin daha konforlu bir yolculuk yapabilmesi için başka eklemelerde de bunulacak.
Koltuklarına yeni eklemelerde de bulunacak olan şirket, kabinleri daha fazla elektrik prizleriyle donatacak, ek fare, gizlilik ekranları ve dizüstü bilgisayar yastıkları gibi ekstraları da ekleyecek.
Firma, yeni vagonlara yer açmak için geçtiğimiz yıl ülke çapında trenlerde uygulanmaya başlayan sigara içme yasağının yürürlüğe girmesiyle, artık hizmet vermeyen sigara içilen vagonlarını emekliye ayıracak. Bunları, "mahremiyet bölmeleri" ile değiştirecek olan mühendisler, böylece yolcuların 300 km/s hızla seyahatleri esnasında hem rahatsız edilmelerini sağlayacak hem de yüksek internet bağlantısı sayesinde yolculuk esnasında kesintisiz video konferans yapmanın da önünü açacak.
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