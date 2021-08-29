Kötü Bir Haber Daha: Ekran Kartları Daha da Pahalanacak!

Zaten pahalı olan grafik kartlarının fiyatlarında, önümüzdeki yıl daha da büyük bir artış görebiliriz. Nedeni ise...

Ekran kartları daha da pahalanacak!

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