Kötü Bir Haber Daha: Ekran Kartları Daha da Pahalanacak!

Son zamanlarda grafik kartları ve işlemci gibi bilgisayar bileşenlerinin fiyatlarının her zamankinden daha yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. Maalesef TSMC'nin yarı iletken fiyatlarını artırma niyeti nedeniyle bu artış yakın zamanda daha da fazlalaşabilir.
Wall Street Journal'ın haberine göre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) çiplere olan talebin aşırı artışı nedeniyle fiyatlarını yüzde 20 oranında artırmayı planlıyor. PC oyuncuları bunu grafik kartı fiyatlarında bir artış olarak algılayacak, ancak aynı zamanda bu sorun iPad'lerden otomobil endüstrisine kadar her yeri etkileyecek gibi görünüyor.
TSMC'nin gerçekte yapacağı zam oranının ne olacağını şimdiden kestirmek imkânsız olsa da, üreticilerin bu maliyet artışını doğrudan son kullanıcı ürünlerine yansıtacağı bir gerçek. Fiyatların ne kadar artacağı bilinmemekle birlikte, örneğin grafik kartları halihazırda zaten oldukça pahalı.
Şu anda yaşadığımız donanım sıkıntısı nedeniyle fiyatlandırma, büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden örneğin Nvidia GeForce RTX 3080'i, RTX 2080'den daha pahalı olmadığı için memnuniyetle karşılamıştık. Her ne kadar firmalar isterlerse bu fiyat artışını yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi son kullanıcıya yansıtmıyor olsa da yarı iletken fiyatlarındaki artıştan etkilenmeyeceklerini düşünmüyoruz. Dahası, fiyatlarını artırdıklarında bile AMD ve Nvidia satış rakamlarında bir düşüş görmüyorlar, bu açıdan rahat davranacakları düşünülebilir.
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