Japonya Merkezli Fanuc Türkiye'de Ne Yapıyor?

Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi Fanuc'un Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit ve Fanuc'un Türkiye parteri He-Pro Genel Müdürü Hakan Baykoz ile Fanuc hakkında, Fanuc'un Türkiye faaliyetleri ve daha fazlası hakkında söyleşi gerçekleşirdik.
Tek üretim merkezi Japonya'da olan Fanuc üretim merkezinde robotlar, robotları üretiyor. Peki, nasıl? Gelin şimdi Fanuc neler yapıyormuş, yakından bakalım...
CHIP: Fanuc markasını anlatır mısınız?
Teoman Alper Yiğit: Fanuc olarak CNC kontrol sistemleri, endüstriyel robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plastik Enjeksiyon) ve Robonano (Hassas Torna) gibi üretim makineleri için fabrika otomasyonunda dünya lideri bir markayız. Fanuc olarak satış, servis, teknik destek, Ar-Ge ve müşteri hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Tek üretim merkezimiz ise Japonya'dadır. Üretim parkurumuzdan bahsedecek olursak; kendi üretim sürecimizde kullandığımız 4.500'in üzerinde robot mevcut. Fanuc üretim merkezimizde robotlar, robotları üretiyor. Başka bir deyişle kendi makinalarımızla kendi ürünümüzü üretiyoruz. Bugün endüstri 4.0'ı konuştuğumuz şu günlerde bu ileri teknolojiyi yıllar önce kendi fabrikasına uygulamış bir şirketiz. Bizim rolümüz; fabrikaların üretim sürecinde insan ve robot ilişkisinin önemini ve farklılığını anlatmak. Stratejimiz, sadece var olan bir ürünü satmak değil ürettiğimiz çözümleri karşı tarafa da uygulatmak. Bu şekilde olayı sadece ürün satışı ile sınırlamıyor, üreticilere katma değerli ve ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz.
CHIP: Fanuc'un Türkiye'deki faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Teoman Alper Yiğit: Fanuc Türkiye, 1993 yılında sahada çalışan ürünlerimize servis hizmeti veren bir organizasyon olarak kuruldu. 2012 yılında ise bünyemize Satış, Teknik Destek ve Operasyon departmanlarını ekledik. 2020 yılı içerisinde Tamir Merkezimizi açma ve yeni bir bina yatırımı yapma hedeflerimiz var. Türkiye'de otomotiv, beyaz eşya, genel endüstri, mücevher, kuyumculuk, savunma sanayi ve kozmetik gibi birçok farklı alana hitap ediyoruz. Üretimin olduğu her alanda Fanuc olarak bizler de yer alıyoruz.
CHIP: He Pro markasını anlatır mısınız?
Hakan Baykoz: He-Pro olarak robot entegrasyonunda uzman olan bir firmayız. Anahtar teslim makine imalatı, otomasyon projeleriyle havacılık, otomotiv, cam, döküm, beyaz eşya, porselen, savunma sanayi gibi hemen hemen her sektöre FANUC robotlu çözümler sunmaktayız. Bünyemizdeki tasarım, hidrolik, pnömatik, otomasyon, robot programlama konusunda hepsi kendi alanlarında uzman kişilerden oluşan ekibimiz ile birlikte global ölçekte müşterilerimize özel çözümler sunarak her ihtiyaca yönelik mühendislik uygulamaları üreten ve devamlı kendimizi yenileyen bir firmayız.
CHIP: Fanuc ve He-Pro iş birliği nasıl başladı ve nasıl şekillendi?
H.B: Robot entegrasyonu ile ilgili anahtar teslim sistemler için çözüm üreten bir firma kurmaya karar verdiğimizde, bu aşamada hangi robot markası ile birlikte yürüyeceğimize karar vermemiz gerekiyordu. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda, her açıdan FANUC markasının öne çıktığını gördük. Bu şekilde iletişim kurarak birlikte çalışmaya başladık. Şu ana kadar birlikte yürütmüş olduğumuz projelerde de doğru karar verdiğimizi görmekteyiz.
CHIP: Ödül getiren çalışma sisteminden bahseder misiniz?
H.B: Yapmış olduğumuz her projede daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünüp, bunu da yaptığımız projelere yansıtmaya çalışıyoruz. Yıllar içerisinde bu sistemi yoğun AR-GE çalışmalarımızla geliştirdik ve firmaların kullanımına sunduk. Bu çalışmadan kısaca bahsetmek gerekirse; rakiplerine kıyasla %80'e varan enerji tasarrufuna, %20 daha düşük alan ihtiyacına, %50 daha düşük bakım maliyetlerine ve kullanıcı dostu ara yüze sahiptir.Patentli ürünümüz olan servo hidrolik izostatik pres, hidrolik tarafında Bosch Rexroth ürünleri ve robotlu rötüş tarafında Fanuc robotları çalıştıracak şekilde dizayn edilmiştir. Bu başarılı ürünümüz ile porselen sektörüne özel robot entegrasyonu gerçekleştirdik. İmalatını yaptığımız servo hidrolik izostatik pres ve robotlu rötüş uygulamamızla 2019 yılında Fanuc Global Partner Innovation Award 'ı almaya hak kazandık. Sistemimiz, ülkemiz koşullarında daha önce robot kullanmamış olan firmalar için, işlem yapılacak parçanın 3D datasını sisteme yükleyerek işlem yapılacak olan koordinatları tanımlama konusunda büyük kolaylık sağlanmıştır. Makine rakiplerine kıyasla %70-%80 arasında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu patentli ürün ile global ölçekte ödüle layık görülmüştür.
CHIP: Fanuc robotları öncesinde ve sonrasında üretim süresindeki farkı anlatır mısınız?
H.B: Ürün değişimindeki set- up zamanları %80'e yakın düşürülüp, verimlilik %10 iyileştirildi, önceden tabağın şekli açısından üretilmesi mümkün olmayan ürünlerinde üretilebilmesi sağlandı. Bakım maliyetleri ve arıza kaynaklı duruşlar %70 seviyesinde azaltıldı.
-Fanuc robotları bu iş birliği ile nasıl bir enerji tasarrufu, üretim hızı sağladı? (rakamlarla)
H.B: Fanuc robotların delikli bilek yapısı ve sonsuz dönebilen 6. ekseni sayesinde tur kısıtlaması gibi problemler ile karşılaşılmamaktadır. Aynı zamanda tuğla, seramik, porselen sektörü gibi tozlu çalışma ortamlarına dayanıklı olması da son kullanıcı açısından da tercih sebebidir. Bu da makinemiz için büyük avantaj sağlamıştır. Sistemin genelinde arıza kaynaklı duruşların az olmasından dolayı ve ürün değişimlerindeki set-up zamanlarının kısa olması sayesinde rakiplerine kıyasla ciddi anlamda iyileştirme sağlanmıştır. Servo Hidrolik Tahrikli İzostatik Pres buluşu ile He-Pro Mekatronik, porselen sektörüne yenilikçi bir çözüm getirmiştir.
Hakan Baykoz
1977 Yılında Almanya Hamburg şehrinde doğdum. Öğrenim hayatımı Bursa 'da tamamladım. 1995 yılında üniversite de öğrenime devam ederken aynı zamanda iş hayatına atıldım. Çeşitli firmalarda satış, pazarlama, proje ve bölüm yöneticilikleri yaptım. Uzun yıllar boyunca otomotiv ve porselen sektörü için çeşitli projeler yaptım.
Teoman Alper Yiğit
Teoman Alper Yiğit, Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde MicroMBA programını tamamlamıştır.
İş hayatına pnömatik,elektro-pnomatik sektöründe ve satış alanında başlayan Teoman Alper Yiğit, daha sonra Robotik, makina ve kontrol sistemleri sektöründe uluslararası firmalarda profesyonel yönetici olarak kariyerini sürdürmüştür. Çalıştığı kurumlarda servis ve satış sonrası hizmetler gibi farklı değişim ve gelişim projelerinde yer almıştır. 2014 yılında halen çalışmakta olduğu FANUC firmasının Globalde verdiği "Top Sales Person" ödülü'ne layık görülmüştür.
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