Jeff Bezos, Amazon Prime'ın Geldiği Noktayı Gözler Önüne Serdi

1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan Amazon, bugün dünyanın en büyük şirketlerinden biri olurken, sonradan Amazon çatısı altına eklenen Amazon Prime ile başarısını önemli ölçüde perçinlemişti. Ayrıcalıklı Amazon müşteri servisi olarak da bilinen Amazon Prime, daha hızlı sevkiyat ve orijinal TV içeriği gibi servisleriyle müşterilerine hizmet ederken, Jeff Bezos bu ağın artık daha güçlü olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde hissedarlarına bir mektup yazan Jeff Bezos, Amazon Prime servisine yeni 50 milyon abone daha eklediklerinin müjdesini verirken, şirketin dünya üzerinde 200 milyon abone barajını aştığını açıkladı.
Jeff Bezos, geçtiğimiz sene ocak ayında, 2 sene içinde 50 milyon yeni abone ile Amazon Prime abone sayısının 150 milyona ulaştığını açıklamıştı. Bu defa ise 50 milyona erişme süresi 1 yıla inmiş gibi görünüyor. Bu tabloya bakıldığında, pandeminin Amazon Prime'a yaradığı açık.
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