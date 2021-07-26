Jeff Bezos ile Uzaya Çıkan En Genç İnsan, Açıklamalarıyla Şaşırttı!

Evet, Jeff Bezos beklenen uçuşu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi ve Blue Origin'in ilk mürettebatlı uzay uçuşundaki yerini aldı. Ekipte Hollandalı bir genç olan Oliver Daemen da yer alıyordu. "Hollandalı bir uzay turisti" olarak internete giren ve "Uzaya seyahat eden en genç insan" olan Oliver Daemen, 18 yaşında bir öğrenci. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile uzay seyahati sırasında Bezos'a söylediği bir şey ise gündem oldu.
Yaklaşık 10 dakika süren uzay uçuşu sırasında Jeff Bezos ile arasındaki konuşmayı Reuters'e anlatan Oliver Daemen, Bezos'a şimdiye kadar Amazon'dan hiçbir şey satın almadığını, sipariş bile vermediğini söylemiş. Jeff Bezos'un yanıtı ise bu itirafa bir hayli şaşırdığını gösterir cinsten: "Oh, vay! Bunu uzun zamandır birinden duymamıştım."
Peki, siz şu ana kadar Amazon'dan hiç sipariş verdiniz mi? Cevabınızı aşağıda yorumlarda paylaşın!
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