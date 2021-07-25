Alfa Romeo, Belenen Crossover Modeli Tonale'yi Resmi Olarak Doğruladı

Aylarca devam eden söylentiler ve spekülasyonlardan sonra, nihayet Alfa Romeo'nun yaklaşmakta olan Tonale crossover'ının, otomobil üreticisinin İtalyan fabrikasını bir plug-in hibrit güç aktarma organı ile terk edeceği doğrulandı. Alfa Romeo'nun CEO'su, üst yönetim ve şirket tedarikçileri arasında yakın zamanda yapılan bir toplantıda aracı kamuya açık bir şekilde doğruladı.
Alfa, Tonale konsept aracını 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı ve fütürist ve dramatik tarzıyla hemen dikkatleri üzerine çekti. Motor1 tarafından elde edilen üretim öncesi modellerin fotoğrafları, konsept aracınkine çarpıcı bir benzerlik gösteriyor, ancak iç mekan gizemini koruyor. Konseptin kokpiti abartılı ve muhtemelen Tonale gösterime hazır olmadan önce biraz yumuşatılacak.
Araç lansmanları, küresel bir salgından devam eden bir mikroçip kıtlığına kadar çeşitli nedenlerle geçtiğimiz yıl boyunca birkaç kez ertelendi, ancak Alfa, Tonale'yi farklı bir sebepten dolayı erteledi. CEO Jean-Philipe Imparato, crossover'ın geliştirme ve test zaman çizelgesini uzatan PHEV güç aktarma sisteminden daha iyi performans elde etmek için baskı yaptı. Sonunda piyasaya sürüldüğünde, Tonale, daha büyük ve daha pahalı Stelvio crossover'ın altında Alfa Romeo kataloğuna girecek.
En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil üreticisinin ürün yelpazesi, yalnızca Giulia'nın sunulması sebebiyle oldukça küçük. Alfa'nın gelecek modeller için planları ve diğer araçları için bir eklenti seçeneği sunup sunmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Tonale, Alfa'nın ilk PHEV'i ve markanın kurumsal ana şirketi, önümüzdeki yıllarda elektrifikasyon için genel planlarını tanıtırken geliyor.
Bu ayın başlarında ana şirket Stellantis, 14 markasının tamamının önümüzdeki yıllarda BEV veya PHEV sunacağını duyurdu ve 2030'a kadar satışlarının Avrupa'da yüzde 70'inden fazlasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 40'tan fazlasını düşük emisyonlu araçların oluşturmasını hedeflediğini belirtti...
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