Jessica Jones'un Veda Tarihi Beli Oldu!

Hayranlarının uzun süren bekleyişi sona erdi; Jessica Jones'un Netflix'te yayınlanacak son sezonunun yayınlanacağı tarih resmi olarak açıklandı.

  • Barış Terun
Jessica Jones'un Veda Tarihi Beli Oldu!

"Başlangıcı olan her şeyin sonu vardır" sözü, Matrix'deki en popüler cümlelerden biridir. Kahin, seçilmiş kişi Neo'ya bu ifadeyi kullanırken, o gece savaşın biteceğini ve Neo ile karanlık karşıtı Smith'in son bir kez daha karşı karşıya geleceğini açıklar. Eğer Ajan Smith galip gelirse, "Bir yarın" olmayacaktır.

Bu söz, dünyadaki her şey için geçerli. Marvel - Netflix ortaklığının, Daredevil ile birlikte en başarılı serisi Jessica Jones final sezonu için hazırlanıyor. Marvel ile anlaşmazlık yaşayan Netflix, Daredevil gibi bir şaheserin ve Luke Cage, Iron Fist gibi popüler serilerin sonlandığını duyurmuştu. Eleştirmenlerden tam not alan Jessica Jones da, üçüncü sezonuyla ekranlara veda edecek.

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Jessica Jones, 14 Haziran 2019 tarihinde hayranları ile son kez buluşacak; en azından Netflix çatısı altında... Final sezonunda  Krysten Ritter, Rachael Taylor, Eka Darville, Benjamin Walker, Jeremy Bobb ve Matrix üçlemesinde Trinity rolüyle tanıdığımız Carrie-Anne Moss gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alacak. ABC Studious işbirliği ile geliştirilen Netflix Orijinal Serisi 13 bölümden oluşacak. Final sezonunda Jessica Jones, süper güçlü dahi-bir psikopat ile yüzleşmek zorunda kalacak.

İşte yayınlanan son fragman:

Marvel's Jessica Jones: Season 3 | Date Announcement | NetflixMarvel's Jessica Jones: Season 3 | Date Announcement | Netflix
Sometimes not even ‘heroes’ can save themselves. Marvel's Jessica Jones Season 3 begins June 14th. Watch Jessica Jones, Only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with over 148 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Connect with Netflix Online: Visit Netflix WEBSITE: Like Netflix Kids on FACEBOOK: Like Netflix on FACEBOOK: Follow Netflix on TWITTER: Follow Netflix on INSTAGRAM: Follow Netflix on TUMBLR: Marvel's Jessica Jones: Season 3 | Date Announcement | Netflix Haunted by a traumatic past, Jessica Jones uses her gifts as a private eye to find her tormentor before he can harm anyone else in Hell's Kitchen.

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