Jingle Bells'i 1950'lerin Bilgisayarından Dinleyin

Klasik yılbaşı şarkısı Jingle Bells, 1950'lerin Ferranti Mark 1 bilgisayarında nasıl duyuluyordu? İşte cevap!

Jingle Bells'i 1950'lerin Bilgisayarından Dinleyin

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