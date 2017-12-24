Jingle Bells'i 1950'lerin Bilgisayarından Dinleyin
Klasik yılbaşı şarkısı Jingle Bells, 1950'lerin Ferranti Mark 1 bilgisayarında nasıl duyuluyordu? İşte cevap!
Alışveriş merkezlerinde duymadığınız bir Jingle Bells'i dinlemeye hazır mısınız? Turing arşiv direktörü Jack Copeland ve Jason Long, Ferranti Mark 1 bilgisayarının 1951'deki müzik performansını yeniden canlandırdı. İlk ticari bilgisayar olma özelliğine sahip cihaz, yayın sırasında bir dizi melodi çalmıştı.
Çalınan şarkıların üçü kaydedilse de Jingle Bells ve Good King Wenceslas kaydedilmemişti. Neyse ki mühendislerden biri, etkinlik sırasında kaydın bir kopyasını saklamıştı. Copeland ve Long bu sayede kaybolan Noel şarkılarını tekrar oluşturabildi.
İkili, bilgisayar tarafından oluşturulan 152 notaya ulaşabilmek için sesi kırptı ancak bu, şarkıları baştan oluşturmaya yetmedi. Bu yüzden Ferranti'nin oluşturabileceği seslere en yakın frekanslar hesaplandı. O zamanlar notalara en yakın seslerle idare etmek durumundaydınız çünkü doğru notayı üretmek her zaman mümkün olmayabiliyordu.
Ferranti Mark 1'in Jingle Bells'ini buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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