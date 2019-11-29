Jonathan Ive'nin İsmi Apple Sayfasından Silindi

Apple'dan ayrılan Jonathan Ive'nin adı, artık firmanın web sayfasında da yer almıyor!

Jonathan Ive'nin İsmi Apple Sayfasından Silindi

Apple'ın tasarımcısı Jonathan Ive'nin firmadan ayrıldığı, bu sene ortaya çıkmıştı. Ive'nin ayrılışı, Apple'ın "üst düzey liderlik" sayfasından isminin kaldırılmasıyla resmiyete kavuştu.

İlk duyuru sırasında Ive'nin CEO Tim Cook hakkında "tasarımla fazla ilgili değil" dediği söylenmişti. Ive'ye göre Cook, diğer şirket işleriyle ilgileniyordu. Cook ise bu raporlara "saçma" sözcüğüyle cevap vermişti.

Ive'nin yıllar içerisinde Apple ürünlerinde olan etkisi büyük. iMac G3, iPod ve iPhone üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Ive'nin tasarım estetiği de zamanla evrimleşti ve ortaya MacBook Air, Apple Watch gibi modern cihazlar çıktı. Ive'nin şirketteki etkisi güçlü olsa da, elbette tek başına çalışmadı. Apple, bireylerden çok şirket içindeki kültüre önem verdiğini ve Ive'siz sorun yaşamayacağını düşünüyor.

Ive şimdi kendi tasarım şirketi LoveFrom'u kurup, kendi projelerini geliştirecek. Bu şirketin ilk müşterisi Apple olacak gibi görünüyor.

Ive'nin ayrılmasının ardından tasarım bölümünün başına Evans Hankey ve Alan Dye geçecek.

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