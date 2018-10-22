Julian Assange Ekvador'a Dava Açmaya Hazırlanıyor
2012'den beri Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Julian Assange, Ekvador'u hak ve özgürlüklerini ihlal etmekle suçluyor!
Wikileaks'in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Assange Ekvador hükümetini "temel hak ve özgürlüklerini" ihlal ettiği için dava ediyor. Örgüt, Wikileaks'in avukatı Baltasar Garzón'nun davayı işleme koymak için Ekvador'a gittiğini söyledi.
Assange, inkar ettiği cinsel saldırı iddiaları nedeniyle İsveç'e iadesini önlemek için Ekvador büyükelçiliğine taşınmıştı. Assange ile ilgili soruşturma geçen sene düştü, ancak kefalet koşullarını ihlal ettiği için Birleşik Krallık polisi tarafından tutuklanabileceği korkusu nedeniyle kendi kararı olarak bir sürgün hayatı yaşıyor. Assange, böyle bir tutuklamanın, ABD'ye casusluk suçlamaları nedeniyle iade edilmesi ile sonuçlanabileceğini düşünüyor.
Wikileaks 'in açıklamasında Ekvador'un, Assange'ın İnsan Hakları İzleme Örgütü genel danışmanı Dinah PoKempner ve avukatlarıyla görüşmesine izin vermediğini iddia etti. Ayrıca BBC'ye göre Assange'dan kedisine daha iyi bakması isteniyor. Büyükelçiliğin kendisine bakmazsa evcil hayvanı sokağa atmakla tehdit ettiği bildirildi.
Büyükelçi, Mart ayında Assange'ın internet erişimini de kesmişti. Çünkü Wikileaks kurucusu, ülkeyle diğer ülkelerin ilişkilerine karışmaması yönündeki anlaşmayı ihlal etti.
Ne Ekvador büyükelçiliği ne de Wikileaks konu hakkında yorum talebine cevap verdi.
Yavuz Alp Şimşek
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