Julian Assange, Ekvador'a Servete Mal Oldu
Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks kurucusu Assagne, Ekvador hükumetine servete mal olmuş!
Ekvador hükumeti, Wikileaks kurucusu Julian Assange'i korurken bol miktarda para harcamış durumda. The Guardian'ın haberine göre ülke, "Operation Guest" (Misafir Operasyonu) aracılığı ile Assenge'i "korumak" için Ekvador başkanının ve dışişleri bakanının tam onayına sahipti ve kaynaklar, bu operasyonun ayda ortalama 66.000 dolara mal olduğunu söylüyor.
Ekvador istihbarat ajansı Sanain'in belgelerine göre sonradan "Otel Operasyonu"na dönüşen işlemin toplam masrafı Haziran 2012 ve Ağustos 2013 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde 972.889 dolara ulaştı. The Guardian tarafından ele geçirilen belgelere göre ajans, bir uluslararası güvenlik firması tuttu ve bu firmanın görevi, Assange'in yaşadığı Londra'daki Ekvador elçiliğinin gizli bir şekilde filme alınması ve izlenmesiydi. Ayrıca firma, aylık 2800£ kiraya sahip olan yakındaki bir daireye de iki kişilik 7/24 güvenlik ekibi yerleştirdi. Bunun yanı sıra The Guardian'ın söylediğine göre Assange'in günlük hayatı – yasal ekibi, elçilik çalışanları ve diğer ziyaretçiler ile ilişkileri de dahil olmak üzere – her detayı ile kaydedildi.
Ancak zaman içerisinde bu korumacı ilişki zayıflamaya başladı ve The Guardian'ın söylediğine göre, 2014 yılında güvenlik ekibi, Ekvador hükumetine yaptığı bir bildirimde Wikileaks kurucusunun iletişim sistemini hacklediği ve elçilik ile çalışanları hakkında veri topladığı yönünde uyarı yapıldı. Bu ve koruma hizmetinin toplam maliyeti, Ekvador hükümetinin finansal olarak sorgulanmasına ve Assange'in internet erişimini kaybetmesine yol açtı...
Levent Öztürk
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