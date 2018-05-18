Julian Assange, Ekvador'a Servete Mal Oldu

Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks kurucusu Assagne, Ekvador hükumetine servete mal olmuş!

Assange koruması, Ekvador'a pahalıya mal oldu

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