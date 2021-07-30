Jüpiter'in Daha Önce Bilinmeyen, Yeni Bir Uydusu Bulundu

Kai Ly, başarılı amatör bir astronom. Daha önceden Jüpiter'in kayıp dört uydusunu bulan Ly, yeni bir Jüpiter uydusu daha keşfetmeyi başardı. Bu bulgu sayesinde, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in bilinen uydularının sayısı 80'e çıktı.
Oldukça sıkı ve zorlu bir çalışma yapan Ly, yıllarca Jüpiter'i gözlemledi. Daha önce keşfedilen ancak son zamanlarda gözlemlerde tespit edilmeyen dört uyduyu bulmakla kalmadı, bunlara yeni bir tane daha eklenmesini sağladı.
İsimlendirilmesi gerçekleşene kadar EJc0061 = S/2003 J 24 kodu ile bilinecek olan yeni uydu, 5.575 günü kapsayan 76 gözlem sonucu tespit edildi. Yeni uydu Jüpiter'in çevresindeki bir turunu 694 günde tamamlıyor ve Jüpiter'in dönüş yönünün tersine dönüyor. Gezegenin en uzak uyduları genelde bu şekilde hareket ediyor.
Ly, Minor Planet posta listesi grubuna yaptığı bir açıklamada, "Bunun amatör bir astronom tarafından keşfedilen ilk gezegen uydusu olduğunu söylemekten gurur duyuyorum! Bunun dışında, Jüpiter'in bu uydusu hakkında gerçekten dikkate değer bir şey yok. Ters yönde dönen Carme grubunun tipik bir üyesi" dedi.
Ly'in bu keşfi gerçekleştirmesini sağlayan veriler, 2003 yılında 3,6 metrelik Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu tarafından toplandı. Toplanan veriler 2018'e kadar Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi tarafından alınan verilerle de karşılaştırıldı.
Jüpiter'in 80 uydusundan 53'ünün resmi isimleri bulunuyor. Geriye kalan 27'sinin ise isimlendirilmesi bekleme aşamasında. Birkaç yıl önce araştırmacılar bu uyduları adlandırmak için bir kampanya düzenlemişti. Halk tarafından gönderilen isimler arasında beş tanesi seçildi ve onaylandı: Eupheme, Philophrosyne, Eirene, Ersa ve Pandia.
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