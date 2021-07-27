Norveç'e Düşen Meteorun Geceyi Gündüze Çevirdiği Anlar Videoda...

Dünya'ya sık sık meteor düşüyor, ancak bu meteorların pek çoğu atmosfere girerken yanarak kayboluyor ve yer küreye erişemiyorlar. Ancak Norveç bu defa o kadar şanslı değildi.
Geçtiğimiz günlerde Norveç'in güneydoğusuna düşen bir meteor, atmosfere girerken alev almış ve geceyi gündüze çevirmiş. Dünya'nın koruma kalkanını delmeyi başaran göktaşı, Oslo yakınlarında bir ormana düşmüş. Norveç polisi göktaşının düşme anlarını gören çok sayıda vatandaştan acil durum çağrısı aldıklarını ancak araştırmaları neticesinde herhangi bir yaralanma veya hasar ile karşılaşmadıklarını belirtiyor.
Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9— astronewth (@astronewth) July 25, 2021
Saatte 16.3 km hızla Norveç semalarına giriş yapan göktaşının atmosfere girerken yarattığı etki ise gerçekten görülmeye değer. Gece saatlerinde düşen göktaşı, gökyüzünü adeta gündüze çevirirken, bu an 5 saniye kadar sürüyor.
Norveçli gökbilimci Vegard Rekaa BBC'ye verdiği demeçte karısının o sırada uyanık olduğunu söylerken, bu olayın dünyanın herhangi bir yerinde çok nadir görülen bir şey olduğunu da ifade etmiş. Meteorun en az 10 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.
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