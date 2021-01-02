Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Kavuşması" Kameralara Böyle Yansıdı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Satürn ve Jüpiter'in muhteşem "büyük kavuşma" anı, tüm görkemi ile yakalanan bu videoda gözler önüne serildi.