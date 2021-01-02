Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Kavuşması" Kameralara Böyle Yansıdı

Dünyanın dört bir yanındaki astrofotoğrafçıların aralık ayında gerçekleşen "harika kavuşumda" çektikleri hayranlık uyandıran bazı fotoğrafları görmüş olabilirsiniz, NASA'nın da yayılmasına destek olduğu bu çok özel filmi gördünüz mü?
21 Aralık'ta, Satürn ve Jüpiter, 800 yıldır gökyüzünde bulundukları en yakın yerde göründüler ve o kadar yakından hizalandılar ki, birçok medya kuruluşu tarafından "Noel yıldızı" olarak adlandırılan parlak bir ışık olarak göründüler (kış gündönümünde olmasına rağmen). En son bu kadar yakın oldukları zaman 1623'tü ve son kez bu kadar kolay gözlemlenebildiler.
NASA'nın Günün Astronomi Resmi olarak paylaşılan Tayland Ulusal Astronomi Enstitüsü videosunda, gezegenler birbirlerinden yaklaşık 10 derecelik bir mesafeden geçerken iki zaman atlamalı sekans yer alıyor. Beş gün boyunca yapılan bu çekim sonuncunda ortaya aşağıdaki harika video çıktı:
[youtube] https://youtu.be/aokGqxVdpz0[/youtube]
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