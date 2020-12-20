Just Dance 2021'e Yeni İçerik Duyuruldu!

Ubisoft, önümüzdeki sezonu kutlamak için "Tüm Zamanların 1 Numaralı Müzik Video Oyunu Serisi"nin* en son oyunu Just Dance 2021 için yeni bir içerik güncellemesi duyurdu. Bu güncelleme, Just Dance 2021 sahiplerine sınırlı bir süre için sunulan premium şarkılar ile çevrim içi yarışmalar dahil olmak üzere ücretsiz yeni içerik ve de dans yayını hizmeti olan Just Dance Unlimited** ile erişilebilen özel ve simgesel şarkılar sunuyor.
İlk sezon "Once Upon a Dance", gözlerinize ışıltılar getirecek büyüleyici bir peri masalı yolculuğu ile geliyor. Yıl sonu atmosferi ve bu zamanda geçen hikayelerin büyüsü arasında, oyuncuların sevdikleriyle eğlenme ve dans etme zamanı geldi. Once Upon a Dance, Just Dance 2021'e 1. Bölüm ve 2. Bölüm şeklinde dahil olacak.
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- Bölüm, 17 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında, iki simgesel şarkıyı etkinliğin sonuna kadar Just Dance 2021'e getirecek: The Sunlight Shakers'tan "Love is All" ve ABBA'dan "Dancing Queen". Etkinlik, ayrıca 24 Aralık'ta Just Dance Unlimited'a*** gelecek olan Ylvis'ten "The Fox (What Does the Fox Say?)" şarkısını da içerecek. Devam eden bir Just Dance Unlimited aboneliği veya aktif bir deneme süresi ile tüm şarkılara erişilebilir.
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Bölüm, 14 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar devam edecek. Devam eden Just Dance Unlimited aboneliği veya aktif bir deneme süresi ile Just Dance 2021 aracılığıyla erişilebilen yeni bir çalma listesi, 3 özel şarkı ve 3 eski hit parça sunacak. Yeni çıkanlar arasında oyuncular, hayranların favorisi olan bu 3 parçanın dönüşünü kutlayabilecekler:
- Steppenwolf'tan "Born to Be Wild", 14 Ocak'ta çıkacak
- Love Letter'dan "Only You (And You Alone)", 21 Ocak'ta çıkacak
- Ellie Goulding'den "Burn", 28 Ocak'ta çıkacak
Once Upon a Dance'in çıkışıyla birlikte Just Dance'ın çevrim içi modu World Dance Floor'da da ücretsiz etkinlikler başlayacak.
Just Dance 2021, Just Dance Controller uygulaması veya Just Dance Unlimited hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen justdancegame.com adresini ziyaret edin. Just Dance'i Twitter'da (@justdancegame) takip edin ve #JustDance2021 etiketini kullanın.
Bu etkinlikler; Nintendo Switch™, Xbox One X ve Xbox Series S"X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi, PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, PlayStation®5 ve Google Stadia'daki tüm Just Dance 2021 sahipleri tarafından erişilebilir.
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