Kablo Çekmeden Gigabit Hızda Kablolu Bağlantı Mümkün. Peki, Nasıl?

TP-Link, evin elektrik hattını kullanarak priz olan her odaya interneti taşımayı sağlayan iki yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA7017 ve TL-PA7017P model adaptörler, gigabit (1000 Mbps) hızında bağlantı sağlıyorlar.