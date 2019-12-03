Kablosuz Kulaklık Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Kablosuz kulaklıklar uzun bir süredir kullanımda, fakat yenilenen tasarımları ve kazanılan yeni özellikleriyle beraber bu zamana değin hiç olmadığı kadar çekici hale gelmiş durumdalar. Bu nedenle son dönemde oldukça popüler hale geldiler ve artık geriye dönüş yok gibi. Bluetooth kulaklıklar sundukları özgürlük ve pratik kullanımları neticesinde yalnızca müzikseverler tarafından değil, gün içinde aktif olarak telefon görüşmeleri yapanlar tarafından da sıkça tercih ediliyor. Peki, akıllı telefonunuzla kullanacağınız yeni bir kablosuz kulak içi kulaklık satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu rehberimizde işinize yarayacak ipuçlarını derliyor ve seçim yaparken dikkat etmeniz gereken özelliklerden adım adım bahsediyoruz.
1. Tasarım
Kablosuz kulaklık satın alırken, dikkat edilecek ilk adım kuşkusuz tasarım olacak. Kulaklık kulağınıza tam olarak oturuyor mu, hafif mi gibi ergonomiyi ilgilendiren soruların yanında, dışarıdan bakıldığında güzel görünüyor mu şeklinde kozmetik sorulara da yanıt bulmanız gerekli.
Kulaklığın maksimum konfor sağlaması uzun kullanımlar için önemliyken, bir de sese özel birtakım tasarım faktörleri mevcut. Sesin akustik şekilde iletilebilmesine yönelik geliştirilen tasarımlar, ses performansını önemli ölçüde etkileyecektir. Buna dikkat etmenizde fayda var.
Öte yandan bu tip kulaklıkların tasarımına ilişkin farklı özellikleri de bulunuyor. Bunlardan biri sezgisel kontrol yetenekleri. Özellikle dokunsal kontrol kabiliyeti, mobil kullanımda önemli etken. Kulaklığa dokunarak şarkıyı kontrol etmek, gelen çağrıları dokunarak cevaplayabilmek önemli. Diğeri ise kablosuz şarj desteği. Kulaklık satın alırken, şarj çantasının kablosuz şarjı destekleyip desteklemediğini de kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.
2. Ses Performansı
Kablosuz kulaklıklar, özellikle Bluetooth standardının gelişmesiyle beraber ses konusunda önceki yıllara göre daha başarılı hale geldiler. Ancak yeni piyasaya çıkmış olsa da halen eski tip Bluetooth sürümlerini kullanan modeller de var. Buna dikkat etmeniz ve yeni Bluetooth 5.1 standardına sahip bir modeli tercih etmeniz bu anlamda önemli.
Ses konusunda elbette Bluetooth sertifikasının önemi büyük olsa da, kuşkusuz kulaklıkta yer alan işlemcinin ses kabiliyeti ve buna eşlik eden sürücülerin performansı da önemli. Özellikle dengeli müzikte önemli bir boşluğu dolduran bas kanallarının yer alıp almadığına ve performansına dikkat etmeniz bilhassa mühim. Aksi halde, tiz seslerin yüksekliği müziğin keyfini kaçırmasına sebep olacaktır. Ses düzeyi her zaman kalite anlamına gelmeyeceği için, dengeli bir iç ekolayzıra sahip işlemci bulunduran kulaklıkları liste başına yazmanızı öneririz.
3. Çağrı Kalitesi
Elbette satın alacağınız kablosuz kulaklıkla yalnızca müzik dinlemeyecek, telefon görüşmelerinizi de yapacaksınız. Bu durumda sesinizi karşı tarafa nasıl ileteceği, karşı tarafın sesini size nasıl ulaştıracağı önemli. İyi bir ses işlemcisine sahip modeller, telefon konuşmalarında sesi iyi şekilde size yansıtacaktır zaten. Ancak mikrofon tasarımı kötü ise, sizin sesiniz karşı tarafa çok gürültülü şekilde ulaşabilir. Bu durumda gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon tiplerini tercih etmeniz önemli. Piyasada, telefon görüşmelerinde rüzgar sesi de dahil, çevre gürültülerini engelleyen mikrofon tasarımlarını kullanan kablosuz kulaklıklar mevcut. Buna ilave olarak, kemik sesi iletimi özelliği içermesi de yararınıza olur.
4. Gürültü Engelleme
Hazır Gürültü Engelleme özelliğinden bahsetmişken buna da ayrıca değinelim. Özellikle kulak üstü kablosuz kulaklıklardan bilinen Aktif Gürültü Engelleme özelliği, artık kablosuz kulaklık sürücülerine de gelmiş durumda. Bu özelliğe sahip bir kablosuz kulak içi kulaklık satın almanız, hangi ortamda olursanız olun ses performansını maksimize edecektir.
İç ve dış kullanımlarda önemli bir yere sahip olan Gürültü Engelleme özelliği, metroda veya restoranda, trafikte veya yolda yürürken fark etmez, gerçek zamanlı olarak çevre seslerini analiz ederek çevre gürültüsünü azaltabiliyor. Bu da kuşkusuz, satın alınan kulaklıktan maksimum performans sağlamanız anlamına geliyor.
5. Eşleştirme Seçenekleri
Kablosuz kulaklık satın alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer adım de eşleştirme seçenekleri olacak. Özellikle kolay eşleştirme seçenekleri sunan ve uygulama senkronizasyonu kolay bir model tercihiniz olsun. Uygulama üzerinden çeşitli ayarları özelleştirebileceğiniz modelleri mercek altına alın.
Ayrıca, kulaklığın sadece akıllı telefon ile değil, diğer çevre cihazlarıyla da eşleşebilmesinde önemli fayda var. Özellikle sporla ilgileniyorsanız, akıllı saatlerle eşleşebilen bir kablosuz kulaklık, işinize büyük ölçüde yarayacaktır.
6. Pil Ömrü
Kablosuz kulaklıklar için bir telefon veya akıllı saat kadar yoğun kullanılmayacağını düşünerek belki bu özelliği es geçebilirsiniz ancak aslında bu durum pek öyle değil. Eğer hem özellik hem tasarımıyla iyi bir model seçerseniz, müzik dinlemenin yanı sıra telefon görüşmelerinizi de daha yoğun olarak kulaklık üzerinden yapmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Bu durumda da pil ömrü önemli bir kriter olacak.
Elbette satın alırken uzun pil ömrü sunan bir model tercihiniz olsun. Öte yandan şarj kutusunun da, kulaklıklara ne kadar süre şarj sağlayabildiğine bakın. Ayrıca kulaklık ve kutunun şarjı bittiğinde, ne kadar sürede şarj olduğu da pratik kullanım için önemli. Bir de kablosuz şarj desteği sunuyorsa, güzel bir tercih olacaktır.
CHIP ONLINE ÖNERİYOR
Huawei FreeBuds 3, rehberimiz boyunca değerlendirdiğimiz her adım sonucunda CHIP Online olarak önerebileceğimiz bir model olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu tasarım ve özellikleriyle dikkat çekici duran FreeBuds 3, her yönüyle yeni nesil bir kablosuz kulaklıktan beklenenleri sağlıyor.
Tasarımıyla ergonomik ve yenilikçi olan FreeBuds 3, Dolphin Bionic tasarımıyla göz dolduruyor. Kulağa rahat oturan ve dış görünümüyle estetik duran FreeBuds 3, ayrıca sesin akustik şekilde iletilmesine yönelik geliştirilmiş ses kanallarıyla, sesi derin ve odaklanmış bir şekilde yansıtıyor.
FreeBuds 3, dünyanın açık tasarıma sahip ilk aktif gürültü engelleyici kablosuz kulaklığı önem kazanıyor. Aktif Gürültü Engelleme özelliği ile müzik dinlerken ve telefon görüşmelerinde dış sesleri optimize ederek gürültüleri engelleyebilen kulaklık, kolay eşleşme seçenekleri yanında Huawei AI Life uygulaması üzerinden Gürültü Engelleme özelliğini kendinize göre ayarlayabilmenize de olanak tanıyor.
Tüm bunlara ilave olarak FreeBuds 3, 20 saate kadar pil ömrü sunabiliyor ve kablosuz şarj desteği de gösteriyor.
Bu anlamda iyi bir kablosuz kulaklık satın almak isteyenler FreeBuds 3'ü rahatlıkla tercih edebilirler.
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