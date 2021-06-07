Kahraman Fare Emekli Oldu, Dahası Altın Madalya ile Ödüllendirildi!

Belki farkında değiliz ama fareler, insan hayatında önemli bir role sahip. Özellikle üzerlerinde pek çok deney yapılması ile tanıdığımız bu küçük canlılar bilim dünyası dışında da bazı alanlarda son derece faydalı işler yapıyorlar. Onlarca yıl süren savaş ve iç karışıklıkların harap ettiği Kamboçya'da, Magawa adında Afrikalı dev bir keseli sıçan son beş yılını mayınların temizlenmesine yardım ederek geçirdi.
Kara mayınları Kamboçya'da ciddi bir sorun. Ülkede kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mayın bulunuyor. Çoğu çocuk olan düzinelerce insan, 20. yüzyılın ikinci yarısında hala çeşitli hizipler ve hükümetler tarafından bırakılan mayınlar ve patlamamış mühimmat tarafından öldürülüyor. Yüzlercesi de sakat kalıyor.
İşte burada Magawa devreye giriyor. 2014 yılında Tanzanya'da doğan Magawa, mayınların yerini inanılmaz koku alma duyusunu kullanarak tespit etmek üzere eğitildi. Normalde bu iş metal dedektörlü bir insan tarafından yapılıyor. Magawa 2016 yılında Kamboçya'da mayın avcısı olarak çalışmaya başladı. Son beş yılda 71 kara mayını ve 38 adet patlamamış mühimmat bularak inanılmaz bir iş çıkardı.
Ancak artık 7 yaşında ve emekli olma zamanı geldi. Afrika'daki dev keseli sıçanlar ortalama olarak sadece 8 yıl yaşıyor. 225.000 metrekare alanın mayınlardan temizlenmesini sağlayan Magawa bundan sonra emekliliğinin keyfini sürecek gibi görünüyor.
Magawa'nın emekliliği ise, tabii ki sıradan bir olay olarak geçip gitmedi. Onun onuruna büyük bir emeklilik partisi verildi. Dahası, Magawa'nın artık bir de kahramanlık madalyası bulunuyor!
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