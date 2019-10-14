Kalem Telefon: Dahice mi, Aptalca mı?
Servo K07'nin kalem telefon fikri tutarsa, akıllı telefon üreticilerinin canı çok sıkılabilir!
Kalem şeklindeki bir telefon, kağıt üzerinde çekici görünebilir. En azından 2.000 kişi, Zanco Smart-pen'e yaklaşık 150.000 dolar yatırım yapıyorsa, bu fikrin tutma ihtimali var demektir.
"Yazılabilen telefon" sloganıyla karşımıza çıkan Servo K07, piyasadaki tek gerçek kalem telefon. Üzerinde pilsiz çalışan gerçek bir tükenmez kalem bulunan cihaz, 27 dolar gibi inanılmaz bir fiyat etiketine sahip. Ancak bu uygun fiyatın birçok özelliğin kırpılmasıyla ortaya çıktığını tahmin etmişsinizdir.
Telefon sadece 2G bağlantısına sahip, ancak 2017'de çıkan Nokia 3310 da 2G'li olduğuna göre bu sorun değil. İki SIM kart yuvası bulunan kalem telefon, bu yuvaların birini microSD kart olarak kullanmanıza izin veriyor. microSD kullanmanız şart, çünkü K07'nin depolama kapasitesi sadece 32 megabayt.
Bluetooth bağlantısına sahip cihazın üzerindeki fiziksel düğmelere isabetli basabilmek için sivri veya keskin başka bir nesne bulmanız gerekiyor. Aslına bakarsanız 0,3MP kamerayla 32MB belleği doldurmak bile zor olacaktır, ancak cihazda ses kaydetme özelliği de var.
Fener ve FM radyo yeteneklerine sahip telefon, ne yazık ki lazer işaretleme yeteneğine sahip değil.
Belki telefonlarımız gelecekte bir gün kalem kadar küçülebilecek ancak bu kalemin o kaleme benzeyip benzemeyeceğini bilmiyoruz.
K07, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
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