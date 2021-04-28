Kanada'da Yaşanan İnternet Kesintisinin "Sevimli Suçluları" Bulundu

Candian Broadcasting Corporation'ın (CBC) haberine göre, yaşanan bir internet kesintisi, Biritish Columbia'daki Rockies bölgesinde kırsal bir bölge olan Tumbler Ridge'de 900 kadar kişinin internet bağlantılarını kaybetmesine neden oldu. Kesintinin sebebi ise oldukça ilginç: Kunduzların kabloyu birden çok noktada çiğnedikleri ve barajlarını inşa etmek için internet altyapısının bir kısmını kullandıkları ortaya çıktı.
Kabloların sahibi olan Kanadalı telekom şirketi Tulus'tan bir sözcü, CBC'ye yaptığı açıklamada, "ekibimiz bölgenin yakınlarında bir kunduz barajı buldu. Görünen o ki, kunduzlar derenin yakınında, yaklaşık bir metre yeraltında bulunan ve sağlam bir kılıf ile korunan kabloya ulaşmak için toprağı kazmış ve kabloyu birden fazla noktada çiğneyip kopartmışlar" dedi.
Hatlar kesinti sonrası hızla tamir edildi Tumbler Ridge halkı internete kavuştu. Ancak "suçlular" hala serbest. Teknisyenler şimdi hasarın iletişim hattında ne kadar devam ettiğini araştırıyorlar.
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