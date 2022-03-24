Kanseri Koklayan Solucanlar, Akciğer Kanserinin Teşhisinde Kullanılabilir

Yeni bir kanser teşhis cihazında, kanseri "koklayarak" tespit eden solucanlar kullanılıyor. Akciğer kanserinin erken teşhisinde işe yarayacağı kanıtlanan bu yöntem, ilerleyen aşamalar için çok daha fazlasını da vaat ediyor.

Kanser Teşhisinde Yeni Yöntem: Solucanlar...

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