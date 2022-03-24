Kanseri Koklayan Solucanlar, Akciğer Kanserinin Teşhisinde Kullanılabilir

Mikroskobik solucanlar akciğer kanserini "koklayabiliyor" ve bilim insanları potansiyel olarak hayat kurtaran bir cihaz geliştirmek için onların bu yeteneğinden yararlanmayı planlıyor. "Solucanlı çiplerin" kanseri çok erken evrelerinde tespit edebileceği düşünülüyor.
Aynı zamanda nematod olarak da adlandırılan C. elegans solucanları belli kokulara çekiliyor. Bunların arasında akciğer kanseri hücreleri tarafından yayılan kokular da bulunuyor. Americal Chemical Society konferansında bir bildiri sunan ekip, bu solucanların özellikle kanserli hücrelere doğru ilerlemeyi tercih ettiğini söylüyor. Kore Myongji Üniversitesi'nden Dr. Shin Sik Choi yaptığı açıklamada, "Akciğer kanseri hücreleri normal hücrelerden farklı bir dizi koku molekülü üretiyor" dedi ve devam etti: "Toprakta yaşayan C.elegans solucanlarının belirli kokular tarafından çekildiği veya itildiği iyi biliniyor, bu yüzden bu solucanın akciğer kanserini tespit etmek için kullanılabileceği fikrini hayata geçirmeye çalıştık."
Bulgular, solucanların yaklaşık yüzde 70 oranında etkili olduğunu gösteriyor. Ekip, daha önce kanser hücrelerine maruz kalmış, kansere özgü kokuların "hafızasına" sahip solucanlar kullanarak bu oranın iyileştirilebileceğini düşünüyor.
Hazırlanan düzeneğin bir tarafına normal, diğer tarafına kanserli hücreler konuyor. Ortaya bırakılan solucanlar iki yöne de gitmekte serbestler. Araştırma sonucunda, solucanların genellikle kanserli hücrelere doğru ilerlediği tespit edildi. Düzenek, aşağıdaki gibi görünüyor:
Cihaz optimize edildikten sonra, akciğer kanseri hücreleri yerine idrar, tükürük veya hatta belki de nefes bile kullanılabilecek. Choi, "Yöntemlerimizin hastalarda akciğer kanserini erken bir aşamada tespit edip edemeyeceğini öğrenmek için doktorlarla işbirliği yapacağız" diyor.
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