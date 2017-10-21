Kapattığınız Sekmeleri Geri Getirin!
Favori web tarayıcınızda yanlışlıkla kapattığınız bir sekmeyi nasıl geri getirebilirsiniz?
Birden fazla sekmeyle çalışırken yanlış sekmeyi kapattığınız mutlaka olmuştur. Neyse ki tüm web tarayıcıları, hata eseri kapattığınız sekmeyi kolayca geri getirmenize izin veriyor.
Masaüstü web tarayıcılarında sadece bir klavye kısayolunu kullanarak sekmeyi geri getirebiliyorsunuz. Mobil tarayıcılarda ise son kapattığınız sekmelerin listesini açıp, geri getirmek istediğiniz sekmeyi seçmeniz gerekiyor.
Chrome: Herhangi bir sekmeye sağ tıklayın ve Kapatılan sekmeyi tekrar aç seçeneğine tıklayın veya Ctrl + Shift + T klavye kısayolunu kullanın. Chrome'un mobil sürümünde kapatılan sekmelerin lisesini görmek için menü düğmesine dokunun ve Son Sekmeler üzerine dokunun.
Firefox: Herhangi bir sekmeye sağ tıklayın ve Kapatılan sekmeyi aç'a tıklayın veya Ctrl + Shift + T klavye kısayolunu kullanın. Firefox'un mobil sürümünde son kapatılan sekmeleri görebilmek için adres çubuğuna, ardından saat simgesine dokunun ve Son Kapatılanlar yolunu izleyin.
Safari: Geçmiş > Son kapatılan pencereyi tekrar aç yolunu izleyin veya Cmd + Shift + T klavye kısayolunu kullanın. Safari'nin mobil sürümünde Sekmeler düğmesine uzun dokunun ve + düğmesine uzun dokunarak Son Kapatılan Sekmeler listesini açın.
Edge: Açık sekmelerden herhangi birine sağ tıklayın ve Kapatılan sekmeyi yeniden aç'a tıklayın veya Ctrl + Shift + T klavye kısayolunu kullanın.
Zeynel A. Öztürk
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