Kararın BTK'ya Ulaşmasıyla Wikipedia Açılacak

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklamasıyla Türkiye'de yaklaşık üç senedir erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılma zamanı, sonunda geldi.
Wikipedia'nın engellenmesi üzerine çevrimiçi ansiklopedinin sahibi olan Wikimedia Vakfı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruyu geçen ay ele alan Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'nın Türkiye'de engellenmesinin bir hak ihlali olduğuna karar vermişti. Bu hak ihlali kararının mahkemenin 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı ortaya çıkmıştı.
Görünüşe göre Wikipedia'nın kapalı kalacağı günler, artık sayılı çünkü kararın Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) iletilmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.
Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'ya yönelik kararında şu cümleler yer aldı:
"- Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin 'Devletin itibarını zedelemiş olması' gibi hangi sebeplerle 'Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir.
- Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir.
- Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye'deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır."
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