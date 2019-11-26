Kasım 2019 Güncellemesi Dosya Gezgini'ni Bozdu

Microsoft'un son zamanlarda onarmaktan çok bozan güncellemeleri, bir kez daha Windows 10'u "bozdu"

Kasım 2019 Güncellemesi Yine Bozdu

Microsoft, Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinin küçük çaplı bir güncelleme olacağını söylemişti, bu nedenle büyük bir sorun çıkma olasılığını düşük görüyorduk. Ancak beklenen olmadı ve bazı kullanıcılar, güncellemenin Dosya Gezgini'ni bozduğunu doğruladılar.

Dosya Gezgini bilgisayarınızdaki klasörlere ve dosyalara göz atmanızı sağladığından, çok önemli bir uygulama. Windows 10 Kasım 2019 güncellemesindeki önemli bir değişiklik, Dosya Gezgini'nin arama işleviyle gösterdiği öneriler idi. Ancak birçok kullanıcı, işlevin çalışmadığını, Dosya Gezgini'nin arama kutucuğunun yanıt vermediğini söylüyor.

Kullanıcıların şikayetine göre arama kutusuna tıkladıktan sonra kutunun tekrar çalışır hale gelmesi için uzun süre beklemek gerekiyor. Bazı kullanıcıların yaşadığı sorun, şimdiye kadar Microsoft tarafından doğrulanmadı.

Bu gelişmeyle birlikte Windows 10'u onarmaktan çok bozan güncellemelerin arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Dosya Gezgini'ndeki sorun ciddi olmasa da, Microsoft'un sorunlu güncellemeleri yayınlamaya devam ettiği anlaşılıyor ve bu durum, firmanın itibarını zedelemeye başlamış durumda.

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