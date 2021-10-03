Kaspersky Öğrencilerin Performansını Değerlendirdi

Kaspersky'nin yakın tarihli "Covid döneminde dijital eğitim" anketine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçen çocukların yarısından fazlası yüz yüze eğitimi tercih ediyor. Türkiye'de bu oran %72 seviyesinde.
Araştırmaya göre Türkiye'deki öğrenciler uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğinden şikayet ettiler (%72). Katılımcıların çoğu ekran karşısında çok fazla zaman harcamak zorunda kaldıkları (%78) ve sıkça yaşanan teknik sorunlar yüzünden (%44) çevrimiçi öğrenmeyi sevmediğini ifade etti. Öğrencilerin %50'si uzaktan eğitimle dersi anlamanın çevrimdışı öğrenime kıyasla daha zor olduğunu söylerken, %28'i uzaktan öğrenmeyi daha çok sevdiğini belirtti.
Pandemi sırasında uzaktan öğrenmeye geçiş çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler açısından büyük zorlukları beraberinde getirdi. Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Uzaktan eğitim büyük ihtimalle bir dereceye kadar yüz yüze eğitimin yerini almaya devam edecek. Araştırmamıza göre ebeveynler ve çocuklar çevrimdışı eğitimi tercih ediyor olsa da çeşitli dijital ve etkileşimli unsurları eğitim sürecine dahil etmek, çocukların ve ebeveynlerinin yanı sıra öğretmenlerin de dijital okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor."
Türkiye'de çocukların uzaktan eğitimde en zorlandığı dersler matematik (%48), fizik (%40), kimya ve yabancı dil oldu (%28). Ebeveynlerin %76'sı pandemiden sonra bu öğrenme biçimine devam etmek istemediğini belirtirken, %62'si eğitim kalitesinde genel düşüşü ana dezavantaj olarak gördüğünü belirtti.
Gazeteci ve Eğitim Yazarı Abbas Güçlü ise şu sözleri ifade etti: "20 aydır devam eden uzaktan eğitim, öğrencilerde teknolojik bıkkınlık yaşatmaya başladı. Gelecekte eğitimin robot öğretmenlerle yapılması gündeme geliyor. Orta ve uzun vadede teknoloji bu yöne evrilebilecek olsa da bu noktada tüm odağı dijitale vermeden eğitim ve öğretimin dengede tutulması büyük önem taşıyor. Bunun başarılamadığı noktada günde 7-8 saatten fazla teknolojik cihazlara maruz kalan öğrencilerde teknolojik bıkkınlık ve isteksizlik yaratacağı göz ardı edilmemeli. Uzaktan eğitim hayatımıza bu kadar girmişken 20 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde de eğitim alanında siber güvenlik konusunda önlemlerin alınması ve öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerin eğitilmesi gerekiyor."
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