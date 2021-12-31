Kaspersky, Online Yeni Yıl Alışverişi İçin İpuçları Paylaştı

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan online alışveriş, yılbaşı hediyesi alternatifleri bulmak için bir numaralı adres haline geldi. Birçok alışveriş sitesi yılbaşına özel indirimlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Özel günlerde ve tatil dönemlerinde daha aktif olma eğiliminde olan siber suçlular, bu sene de Yeni Yıl için fırsatı değerlendirip kullanıcıları dolandırmaya devam ediyorlar.