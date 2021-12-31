Kaspersky, Online Yeni Yıl Alışverişi İçin İpuçları Paylaştı

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan online alışveriş, yılbaşı hediyesi alternatifleri bulmak için bir numaralı adres haline geldi. Birçok alışveriş sitesi yılbaşına özel indirimlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Özel günlerde ve tatil dönemlerinde daha aktif olma eğiliminde olan siber suçlular, bu sene de Yeni Yıl için fırsatı değerlendirip kullanıcıları dolandırmaya devam ediyorlar.
Online alışveriş dolandırıcılıkları para ve zaman kaybına neden olabilir. İnsanların olası dolandırıcılık faaliyetlerine karşı web sitelerine, ürünlere ve ödeme altyapılarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Küresel siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi Kaspersky, Yeni Yıl için internetten alışveriş yapacak kişiler için ipuçları paylaştı.
- E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız gömülü köprüyü kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa eğer internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.
- Çevrimiçi alışverişler için kendinize özel bir kart alın ve üzerinde büyük meblağlar tutmayın.
- Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin. Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.
- Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.
- Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir. Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için Kaspersky Password Manager gibi şifre yöneticileri kullanın.
- Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin
- Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.
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