HUAWEI MatePad Pro 12.6 Ön Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Dağıtılmış teknolojiden yararlanan yeni tablet, çok çeşitli yaratıcılık ve üretkenlik kullanım durumlarını destekleyebilen bir Süper Cihaz oluşturmak için akıllı telefonlardan PC'lere ve akıllı TV'lere kadar diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. HUAWEI MatePad Pro, güçlü Kirin 9000E işlemcisi ve yüzde 90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 12,6 inç OLED FullView ekran ile donatıldı. Yeni ve geliştirilmiş Uygulama Çarpanı ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getirerek Huawei'nin tablet uygulamalarında yatay modu geliştiriyor.
Profesyonel düzeyde performans sunan 12,6 inç OLED FullView ekran
HUAWEI MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. 16:10 en boy oranı ve yalnızca 5,6 milimetrelik dar çerçeveleriyle ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunuyor. OLED FullView ekran ayrıca milyonda bir yüksek kontrast oranını ve geniş DCI-P3 renk gamını destekleyerek daha iyi tanımlanmış ve gerçeğe yakın renkler üretmesini sağlıyor. HUAWEI MatePad Pro, ?E < 0,5 renk doğruluğu derecesine sahip. Yalnızca bazı profesyonel düzeyde monitörler tarafından elde edilen bu doğruluk düzeyi, tableti profesyonel fotoğrafçılar için harika bir taşınabilir ikinci monitör haline getiriyor. Kaynakta emisyonları azaltan mavi ışık filtreleme donanım çözümü ile HUAWEI MatePad Pro, dünyanın çeşitli zorlu testlerden geçen ve TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikası alan ilk tabletidir.
HUAWEI MatePad Pro'daki parlak ekran, tüketicilere sürükleyici multimedya deneyimleri sağlamak için geniş genlikli tweeter'lar ve woofer'lardan oluşan sekiz hoparlörlü bir ses sistemi ile tamamlanıyor.
HarmonyOS 2, kullanıcıların üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olur
Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaları hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için HUAWEI MatePad Pro, yalnızca sık kullanılan uygulamaları değil, aynı zamanda yakın zamanda kullanılan uygulamaları da görüntüleyen yeni bir Alt Yuva sunuyor. Yeni Hizmet Pencere Öğeleri, gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyebilir ve kullanıcıların, uygulamaları başlatmadan bile belirli uygulama özelliklerine hızlı ve rahat bir şekilde erişmesine olanak tanır. Bu widget'lar herhangi bir yere yerleştirilebilir ve ayrıca kullanıcıların cihazlarını tercihlerine göre kişiselleştirmeleri için tamamen özelleştirilebilir.
HarmonyOS'un dağıtılmış özelliklerinden yararlanan yeni HUAWEI MatePad Pro, yeni Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği ile Ayna Modu, Genişletme Modu ve Collaborate Modu özelliklerini destekler. Ayna Modunda, bağlı bilgisayarın ekranı tablet ekranına yansıtılarak kullanıcıların belgeleri doğrudan imzalamasına ve not almasına veya tıpkı profesyonel tasarımcılar gibi HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ve HUAWEI MatePad Pro ile bilgisayarda çizim yapmasına olanak tanır. Genişletme Modu, HUAWEI MatePad Pro'yu ikinci bir ekrana dönüştürerek daha fazla içerik görüntülemek için ekstra ekran alanı sağlar; referans materyallerini kontrol etmek veya internette gezinmek için harikadır. Yenilikçi Collaborate Modu, HarmonyOS 2 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle - bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanır. Tabletleri, akıllı telefonları ve PC'leri ayıran sınırları ortadan kaldıran Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların HUAWEI MatePad Pro ve diğer bağlı cihazlarla yapabileceklerini geliştirerek, eskisinden daha üretken ve yaratıcı olmalarını sağlıyor.
Geliştirilmiş App Multiplier, yatay yönlendirmede uygulama deneyimlerini daha da zenginleştirir
Yeni Uygulama Çarpanı etkinken bir uygulamayı tek bir pencerede gösterirken, kullanıcılar artık tableti bırakmadan uygulama içeriğinde gezinmek için tablet ekranının her iki yanındaki boş alanları yukarı ve aşağı kaydırabilir. Kullanıcılar ayrıca aynı uygulamanın iki örneğini gösterebilir ve aynı uygulamayı iki kez başlatmışlar gibi pencerelerle etkileşim kurabilir. Haziran 2021 itibarıyla, yaklaşık 4.000 uygulama, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için App Multiplier'ı benimsedi. Huawei, App Multiplier'ı sürekli geliştirerek yatay yönlendirmeyi destekleyen tablet uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ediyor.
12,6 inçlik HUAWEI MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı hediyeleriyle birlikte HUAWEI Online Mağaza üzerinde önsatışa sunuldu. 14.000 TL fiyat etiketli tablet için ayrıca vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor. Ön satış dönemi boyunca 100 TL ön ödeme yapan kullanıcılara ayrıca toplam fiyat üzerinden 200 TL indirim uygulanıyor.
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