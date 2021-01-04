Cyberpunk 2077 İçin Sürpriz Bir DLC'nin Yolda Olduğu Ortaya Çıktı

Cyberpunk 2077, yaşadığı tüm sorunlara rağmen, ilk ücretsiz DLC'sini "2021'in başlarında" alacak. Ama burada geçen "başları" tabirine çok da takılmamakta yarar var.

04 Ocak 2021 10:00

Levent Öztürk