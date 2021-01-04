Cyberpunk 2077 İçin Sürpriz Bir DLC'nin Yolda Olduğu Ortaya Çıktı

Cyberpunk 2077'nin yayımında yaşanan sorunların ardından oyunu geri iade etmeyen kişiler, yakın bir zaman içerisinde bekledikleri müjdeyi alacak: Yayınlanması beklenen yeni DLC (indirilebilir içerik), Night City'de (Gece Şehri) deneyimleyecek yeni içerikler sunacak gibi gözüküyor. NME üzerindeki bir yazıda da belirtildiği üzere oyunun internet sitesindeki bu sayfa, "2021'in başlarında" Night City'ye ücretsiz bir DLC geleceğini söylüyor. Tabii ki oyunun şu ana kadar yaşadığı ertelemeler ve yama ihtiyaçları düşünülürse, bu "başları" tanımlaması Ocak'tan daha çok Haziran ayına yakın olabilir.
Aslında bu sayfa, oyunun yayımı ile aynı anda aktif olmuş ancak son birkaç güne kadar pek dikkat çekmedi. Zira şu anda tüm gözler, CD Projekt Red'in yeni nesil konsollardaki sorunları çözme sözü verdiği iki yeni güncellemeye çevrilmiş durumda. Bu iki güncelleme de sorunları çözmeyi amaçlayan teknoloji güncellemeleri olacak ama kesin bir tarih belirtilmiş değil.
CDPR'ın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla bu ve sonraki DLC'ler, bir önceki oyunları The Witcher 3'de görülenle benzer bir yol izlenecek. Witcher 3 için sunulan 16 ücretsiz DLC güncellemesi, saatlerce süren ek içerik ekleyen daha büyük ücretli genişletmelerin aksine oyunun yayımından kısa bir süre sonra sunulmuş ve kozmetik geliştirmeleri, yeni animasyonlar ve bazı ufak görev serileri eklemişti.
Çok oyunculu oyun modu beklentileri ise 2021 yılında karşılanmayacak gibi gözüküyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın