Apple'ın 5.699 TL'lik Kulaklığı AirPods Max'ta Can Sıkıcı Sorun

Twitter üzerinde dikkat çeken bazı şikayetlere göre Apple Air Pods Max sahipleri, cihazlarının kulaklık kısmının içerisinde yoğuşma ile karşılaşıyor. Bir Apple AirPods Max sahibi, potansiyel olarak endişe verici olan bu problemin fotoğraflarını paylaştı ve fotoğraflarda, kulaklıkların içerisinde su damlacıkları rahatlıkla görülebiliyor. Kullanıcının söylediğine göre bu kulaklıklar asla nemli bir ortamda kullanılmadı ve yoğuşma problemi "kulak bulma problemlerine" yol açıyor.
Bu tweet'in ardından pek çok farklı kullanıcı da, başka şartlar altında Apple AirPods Max kullanırken aynı yoğuşma problemi ile karşılaştıklarını bildirdi.
Sorunun ne kadar yaygın olduğunu söylemek mümkün olmasa da, yoğuşma olayı sıcak havanın soğuk bir yüzeye temas etmesiyle gerçekleşiyor. Apple AirPods Max büyük oranda metalden yapılmış durumda ve kulaklık kısımları da dokunulduğunda genellikle soğuk oluyor. Bu yüzden de yoğuşmanın burada gerçekleşirken plastik kaplı rakiplerinde yaşanmıyor olması mümkün.
Apple'ın AirPods Max'i, ülkemizde 5.699 TL'lik fiyat etiketiyle satılıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın