Katlanabilir İlk iPhone'dan, ya da iPhone Fold'dan İlk İpuçları Geldi

Apple da katlanabilir akıllı telefon furyasına katılmaya hazırlanıyor. Alınan patent örnekleri ortaya çıkan yeni telefonun adı her ne kadar kesinleşmiş olmasa da, şimdilik söylentiler adının iPhone Fold olacağına işaret ediyor. Patent örneklerinde çizimler ise, iPhone Fold'un büyük ölçüde Galaxy Z Flip'e benzeyeceğini gösteriyor.
Apple'ın katlanabilir akıllı telefon macerası yakında başlayacak gibi, fakat bunun ne kadar yakın olacağını kestirmek güç. Zira şimdilik belgeler patentlerden ibaret ve konu Apple olunca, her patentin hayata geçtiğini söylemek açıkçası zor. O nedenle iPhone Fold'u bekliyorsanız, kısa vadede beklememek doğru olacak.
iPhone Fold'un özellikleri de elbette henüz kesinleşmiş değil. Yalnızca patent örneğindeki çizimlere baktığımızda, telefonun tıpkı Samsung Galaxy Z Flip gibi cüzdan şeklinde katlanabileceğini ve arkasında minik bir ekran bulunduracağını söyleyebiliyoruz. Bu ekran bildirim ekranı şeklinde kullanılacak.
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