Huawei, İki Yeni Katlanan Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Telefon üreticileri, gelecek vadettiği düşünülen katlanabilen telefonlarda farklı fikirler denemeye devam ediyorlar. Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Flip ve Xiaomi Mi Mix Alpha gibi telefonlar, düz ve sabit telefon tasarımlarına farklı açılardan yenilikler getiriyor.
Huawei ise iddiaya göre birkaç yeni katlanabilen telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Bunlardan birinin kapaklı telefonlara benzediği, diğerinin ise Galaxy Fold'u andırdığı belirtiliyor. Firmanın yeni kapaklı telefon tasarımı gerçeğe dönüşürse, Galaxy Z Flip ve Moto Razr'dan sonra yatay olarak katlanan üçüncü telefonla tanışacağız demektir.
Çin'in patent ofisi CINPA'da başvurusu yapılan patent, arka kamera modülü ve bir çentik üzerinde bulunan ön kameranın ayrıntılarını veriyor. Ortaya çıkan görüntüler, cihazın arka kamera modülünün hemen altında çok küçük bir ekranın bulunabileceğini gösteriyor. İlginç biçimde, benzer bir ekran Samsung Galaxy Z Flip'te de bulunuyor. Tasarımlar, cihaz katlandığında ekranın iki bölümü arasında boşluk kalmadığı izlenimini veriyor.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde alınan ikinci patentte ise Mate V adlı bir cihaz, Galaxy Fold gibi içe doğru katlanıyor. Geniş bir dış ekrana sahip olduğu anlaşılan Mate V, dörtlü arka kamera ve neredeyse çerçevesiz bir iç ekranla geliyor. Mate V'nin ekranının 120Hz tazeleme hızına ulaşabildiği söyleniyor.
İki tasarım da heyecan verici görünüyor, ancak patentlerin çoğu zaman üretim aşamasına ulaşmadığını hatırlatmakta fayda var.
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