Galaxy S20 Şarj Sorunu, Bazı Kullanıcıların Canını Sıkıyor

Sayıları çok fazla olmasa da, bazı kullanıcıların Galaxy S20'yi şarj ederken sorun yaşadığı ortaya çıktı. Sorun, telefonların şarj olmaması...

Galaxy S20'de Şarj Sorunu Yaşanıyor

Samsung'un en son amiral gemileri, mart ayında satışa sunulduğundan beri küçük sorunlarla bazı kullanıcıların şikayetlerine maruz kalıyor. Kamera sorunları ve yeşil ekran sorunundan sonra şimdi de bazı kullanıcıların telefonu şarj edemediği ortaya çıktı.

Bazı Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra kullanıcıları, telefonun bazen şarj işlemini başlatmadığını veya şarj işleminin her birkaç dakikada bir yarıda kesildiğini söylüyor. Bu durumlarda şarj kablosunu söküp, tekrar bağlamak gerekiyor. Şarj sorunları hem resmi şarj cihazında, hem de üçüncü parti şarj cihazlarında çıkıyor. Kablosuz şarjda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor. Cihazı yeniden başlatmanın işe yarayabildiği söyleniyor. Bu durum ve bazı kullanıcılara göre sorunun bir yazılım güncellemesinden sonra çıkması, sorunun donanımsal olmayabileceğini gösteriyor.

Samsung'un forumlarında sorunla ilgili sadece birkaç şikayete rastlandığından (çoğu Almanya'dan), yaygın olmadığı anlaşılıyor. Yine de bu şikayetlerin Samsung tarafından araştırılması gerekiyor.

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